Temptation Island 2019 slitta: non partirà più lunedì 17 giugno

Quando inizia Temptation Island 2019? Non più lunedì 17 giugno

Brutte notizie per i fan di Temptation Island. La nuova edizione del programma prodotto da Maria De Filippi non partirà lunedì 17 giugno come annunciato nei giorni scorsi. Mediaset non ha ancora confermato una data ufficiale di partenza per la trasmissione condotta da Filippo Bisciglia. Nel palinsesti tv forniti da Publitalia non c’è alcuna traccia del reality show nella settimana che va dal 16 al 22 giugno. E per lunedì 17 è previsto un film in replica: La scuola più bella del mondo. Dunque al momento non sappiamo quando partirà di fatto lo show ma i più ottimisti sperano in lunedì 24 giugno. Nell’attesa di saperne di più proseguono in Sardegna le riprese del format, che vedrà ancora una volta protagoniste sei coppie sconosciute al grande pubblico.

Chi sono le coppie che partecipano a Temptation Island 2019

In attesa di sapere quando di fatto partirà la nuova edizione di Temptation Island, sono già state annunciate sui canali social del programma le sei coppie che sono state scelte dalla produzione capitanata da Raffaella Mennoia. Tra queste spicca una che è nata grazie al Trono Over di Uomini e Donne, ovvero la coppia formata da David e Cristina. Le altre cinque coppie sono tutte sconosciute al grande pubblico: Nunzia e Arcangelo, Massimo e Ilaria, Sabrina e Nicola, Katia e Vittorio, Jessica e Andrea.

Qual è la location di Temptation Island 2019

Ancora una volta Temptation Island è girato in Sardegna, nella splendida cornice dell’Is Morus Relais.