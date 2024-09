Temptation Island 13, 1° puntata: nel pinnettu video che sconvolge

Parte con i colpi di scena l’edizione autunnale di Temptation Island 2024, che torna in onda stasera, 10 settembre. Il reality show delle tentazioni è pronto a tenere incollati i telespettatori al piccolo schermo e dà le prime anticipazioni. Con un video condiviso sui profili ufficiali social del programma ecco che arriva uno spoiler che vede le fidanzate sconvolte per una notizia che ricevono nel pinnettu. Questo è il luogo in cui solitamente i partecipanti si ritrovano a vedere i video più scottanti e scomodi delle loro dolci metà. Ebbene, in questa prima puntata, arriva un colpo di scena: protagonista del filmato non è un fidanzato, bensì tre!

“State per vedere un video, riguarda tre dei vostri fidanzati”, così le fidanzate vengono accolte nel pinnettu nel corso della prima puntata. Tutte loro e, in particolare Anna Floacciardi, restano sconvolte da questa piccola anteprima del video “Tre?! Ma in che senso tre?”, urlano. Dopo di che, è possibile vedere le fidanzate a bocca aperta mentre si mostrano sconvolte per quanto visto. Per scoprire il filmato che viene mostrato nel pinnettu sui tre fidanzati bisogna attendere la prima puntata che va in onda stasera.

Infatti, il video che svela questa piccola anticipazione non mostra la scena che sconvolge le fidanzate di questa nuova edizione autunnale di Temptation Island 2024. È giusto che il pubblico di Canale 5 scopra questo colpo di scena direttamente con la messa in onda della prima puntata. Questo primo assaggio, intanto, alimenta la curiosità dei telespettatori, che non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà alle coppie di questa edizione.

Nel frattempo, spuntano delle segnalazioni legate alle coppie e anche ai tentatori. In particolare, una tentatrice è finita in queste ore sotto la lente di ingrandimento per via di un rumor che riguarda la sua vita sentimentale. Non resta che attendere per scoprire se questa indiscrezione possa generare delle polemiche con la messa in onda. Nel frattempo, il programma ha già presentato le sette coppie che hanno deciso di fare questo viaggio nei sentimenti per mettere alla prova il proprio amore.

Queste sono composte da: Diandra e Valerio, Titti e Antonio, Giulia e Mirco, Anna e Alfred, Sara e Fabio, Federica e Alfonso, Millie e Michele. Tra video scottanti e falò di confronto anticipati non mancheranno di sicuro i colpi di scena in questa nuova edizione, sempre condotta da Filippo Bisciglia. Quest’ultimo ha parlato della nuova stagione in una lunga intervista a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin, Bisciglia ha svelato alcune anticipazioni.