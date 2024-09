Temptation Island, una tentatrice è fidanzata? La segnalazione

Mancano poche ore all’inizio di Temptation Island e già sono partite le prime segnalazioni su alcuni dei protagonisti di questa edizione del reality dei sentimenti di Canale 5. Lo show si preannuncia essere ancora più scoppiettante quest’anno e le indiscrezioni circolate sul web nelle corso delle ultime ore riguardano una delle tentatrici.

La segnalazione sulla vita sentimentale di una tentatrice

A poche ore dalla presentazione ufficiale del cast di tentatori e tentatrici della dodicesima edizione del reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, una piccola tempesta si è abbattuta sull’hotel a 4 stelle “Is Morus Relais”.

A diffondere l’indiscrezione su una delle tentatrici di quest’anno, è stata proprio Deianira Marzano tramite alcune stories sul suo profilo Instagram. L’esperta di gossip ha infatti divulgato alcuni messaggi pervenuti dai suoi followers, nei quali veniva fatto notare che la tentatrice in questione, di nome Julia, non è affatto single.

Come da presentazione ufficiale, Julia ha 27 anni e viene da Enna anche se sono ormai alcuni anni che ha deciso di trasferirsi in Piemonte, precisamente a Cuneo, dove lavora in qualità di broker nel settore automobilistico.

Stando a quanto riportato dalla Marzano, sembra che all’incirca un mese fa Julia fosse in vacanza proprio con il suo fidanzato, anch’egli di Cuneo e parrucchiere di professione, e che le foto siano state sapientemente eliminate dal suo profilo in vista dell’ingresso nel cast di Temptation Island.

La ragazza e la produzione non hanno però fatto i conti con l’occhio attento del web, al quale non sfugge mai nulla.

La conferma

La prima segnalazione sull’argomento è comparsa sul profilo dell’esperta di gossip già nella giornata di ieri, lunedì 9 settembre, ma è stata apparentemente confermata solo poche ore fa dal messaggio di un’altra utente, che affermava di essere sicura che le cose stessero davvero così.

La persona in questione, che per ovvi motivi ha preferito rimanere anonima, ha rivelato di abitare in un paese nei pressi di Cuneo e di conoscere i protagonisti della segnalazione. Motivo per il quale è stata in grado di confermare le voci sulla relazione di Julia.

Ma non è finita qui in quanto la follower di Deianira, ha aggiunto anche alcuni dettagli che hanno reso più credibile la sua versione. A quanto pare infatti, il fidanzato di Julia si chiamerebbe Jimmy ed è vero che nel corso dell’estate i due hanno postato alcune foto delle loro vacanze insieme.

Sembra proprio che anche questa edizione del reality dei sentimenti sarà ricca di colpi di scena. Non resta altro da fare che seguire le puntate per vedere quali sorprese hanno in serbo per i telespettatori Filippo Bisciglia e i protagonisti di questa edizione del reality show.