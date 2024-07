Temptation Island 10, le coppie oggi: chi si è lasciato e chi no

Sta andando attualmente in onda l’undicesima edizione di Temptation Island ed è già prevista un’altra stagione autunnale, che inizierà a settembre. Allo stesso tempo, le coppie che hanno preso parte negli anni passati al reality show delle tentazioni sono rimaste nei cuori dei telespettatori. Per questo, il pubblico si chiede che fine hanno fatto i partecipanti della decima edizione, andata in onda nell’estate 2023, quella che ha visto tra i protagonisti Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Qui di seguito tutto ciò che si sa sulle coppie che hanno partecipato nella passata stagione.

Perla e Mirko dopo Temptation Island: stanno ancora insieme

Di sicuro la coppia che più ha sfruttato la visibilità ottenuta con il reality show dell’estate di Canale 5 è quella composta da Perla Vatiero e Mirko Brunetti. I due, infatti, hanno continuato a usare i problemi della loro relazione amorosa per lavorare in televisione. Hanno lasciato il reality delle tentazioni separati, ognuno con il proprio tentatore. In particolare, Mirko ha iniziato una storia con Greta Rossetti, tra le tante polemiche. Dopo di che, Brunetti è entrato come concorrente al Grande Fratello 2023/2024, seguito da Perla e Greta. Alla fine, dopo tanti tentennamenti che hanno stufato vari telespettatori, ecco che i Perletti sono tornati a formare una coppia.

Oggi Perla e Mirko stanno insieme e si stanno godendo l’estate, come i loro fan sognavano, dopo la vittoria di lei e della loro relazione al GF. Tanto discusso è stato il suo trionfo, in quanto è ritenuta da molti la vera protagonista di quella edizione Beatrice Luzzi. Intanto, Greta Rossetti ha incontrato nella Casa di Cinecittà Sergio D’Ottavi, con cui oggi forma una coppia.

Gabriela e Giuseppe: dopo Temptation Island il matrimonio

Loro formano ancora una coppia dopo aver partecipato al reality delle tentazioni. Al primo falò di confronto lei aveva deciso di chiudere la loro relazione. Una settimana dopo, Giuseppe ha voluto rivederla ed è stato in quel momento che è tornato il sereno. Da quella esperienza sono usciti più forti che mai e consapevoli del loro amore, al punto che poi è arrivata da parte di American Boy – così definito durante la sua esperienza nel programma – la proposta di matrimonio. A seguire c’è stata una crisi, che hanno prontamente superato.

Temptation Island, Isabella e Manu si sono lasciati

Tra Isabella Recalcati e Manu Marascio è finita, a meno di un anno dalla loro partecipazione al programma. A dare l’annuncio sulla rottura è stato lui, attraverso un’intervista rilasciata a Giada Di Miceli nel programma radio Non succederà più su Radio Radio. I due avevano abbandonato il reality show per primi, dopo la richiesta del falò di confronto anticipato, fatta da lei. Insieme hanno deciso di lavorare sui loro caratteri per arrivare ad avere una relazione serena. A quanto pare non ci sono riusciti.

Francesca e Manuel di Temptation Island si sono lasciati

Dopo un tira e molla continuo, è arrivata la rottura anche per Francesca Sorrentino e Manuel Maura, proprio in questi giorni. I due hanno lasciato il programma di Canale 5 separati e a lei stava per arrivare la proposta di diventare una tronista di Uomini e Donne. Vedendola ancora innamorata di Manuel, Maria De Filippi ha preferito evitare di darle questa opportunità, che non avrebbe sfruttato nel migliore dei modi. E, infatti, poco dopo Francesca e Manuel sono tornati insieme. Ma ecco che proprio in questi giorni è arrivata la notizia sulla rottura definitiva, con la Sorrentino fortemente delusa di vedere Manuel in compagnia di un’altra ragazza in alcuni scatti.

Temptation Island: Alessia e Davide si sono lasciati

Rottura anche per Alessia Bottiglia e Davide Rosati. I due avevano lasciato il programma come una coppia. Un mese dopo, però, Davide le ha chiesto un periodo di pausa e lei ha rispettato la sua decisione. Dopo qualche tempo, c’è stato un ritorno di fiamma, per poi arrivare nuovamente alla rottura. Davide ha spiegato su Instagram che “per il bene di entrambi” è stato necessario arrivare a mettere la parola fine alla loro relazione.

Vittoria e Daniele dopo Temptation: la rottura è stata definitiva

Vittoria Egidi e Daniele De Bosis non sono più tornati sui loro passi. La coppia ha preferito lasciarsi durante il falò di confronto finale nel reality show delle tentazioni. Dopo la rottura nel programma, hanno avuto dei confronti, con Vittoria che ha ammesso di aver sentito qualcosa che l’aveva spinta ad avvicinarsi al tentatore Edoardo. Alla fine, tra delusioni e liti, Daniele e Vittoria si sono lasciati definitivamente.

Temptation Island 2023: Alessia e Federico hanno preso strade diverse

Infine, anche Alessia Ligotti e Federico Viviani si sono lasciati. Lui, sin dall’inizio della sua esperienza a Temptation Island, aveva dichiarato di non provare un grande amore per lei. Alla fine, ecco che al falò di confronto finale i due hanno deciso di lasciarsi. La situazione dopo il programma non è cambiata, tanto che hanno preso strade diverse. Attualmente Alessia ha un’altra persona al suo fianco, Massimiliano, con cui sembra aver ritrovato la felicità.