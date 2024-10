Temptation, Federica e Stefano: prima foto di coppia, le reazioni

Federica Petagna e Stefano Tediosi sono usciti finalmente allo scoperto. Ma, si proceda con ordine. Martedì, 22 ottobre, si è conclusa l’edizione autunnale di Temptation Island. Nel corso dell’ultima puntata, sono stati svelati i destini di tutte le coppie, tra cui quella formata da Alfonso e Federica. I due, insieme da otto anni, avevano deciso di partecipare al reality estivo a causa della troppa gelosia e possessività di lui, che non permetteva a Federica nemmeno di uscire con le amiche. Dentro il villaggio, la 20enne si è sentita finalmente libera, divertendosi con le sue compagne e avvicinandosi al tentatore Stefano.

Nonostante ciò, durante il falò di confronto finale, Federica aveva deciso di uscire insieme ad Alfonso, che le aveva promesso di cambiare e rispettare la sua libertà, ammettendo i propri errori e dichiarando che lei era la donna della sua vita. Dunque, sembrava fosse finito tutto a gonfie vele per la coppia. Ma, un mese dopo, i due hanno rivisto Filippo Bisciglia separatamente. Alfonso ha spiegato al conduttore che, una voluta tornati a Napoli, Federica non era voluta tornare a vivere con lui, allontanandosi pian piano, fino a lasciarlo definitivamente e iniziando a frequentare Stefano.

Anche Federica ha confermato la stessa versione a Filippo, spiegando, però, che, dopo il falò, si è sentita di nuovo soffocata dalla gelosia di Alfonso, capendo di non voler vivere questo tipo di relazione. Ieri, 24 ottobre, i due si sono ritrovati a Uomini e Donne per un altro confronto. Da un lato, il ragazzo campano ha ammesso di provare ancora dei sentimenti per lei e di sperare ancora in una possibile riconciliazione.

D’altro canto, Federica ha rivelato di star frequentando Stefano, mostrando un atteggiamento molto distaccato nei confronti dell’ex fidanzato. Di fronte alle lacrime di Alfonso, Maria De Filippi ha cercato di riportarlo alla realtà, facendogli capire che Federica, semplicemente, ha smesso di amarlo.

Ebbene, a distanza di poche ore dalla puntata di Uomini e Donne, Federica è uscita finalmente allo scoperto con Stefano, pubblicando la loro prima foto insieme. L’ex tentatore ha condiviso nelle sue storie Instagram un selfie insieme alla 20enne, dedicandole una canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, “Romantico Ma Muori”. Federica ha prontamente repostato la storia con due cuoricini, ufficializzando la loro storia. La foto ha rapidamente fatto il giro del web, scatenando diverse reazioni.

Da un lato, in tanti hanno criticato Federica, sostenendo che non sia stata del tutto sincera con Alfonso al falò e che, se avesse voluto solo libertà, non avrebbe dovuto iniziare subito una nuova storia. D’altro canto, c’è chi l’ha difesa, appoggiando la scelta di riprendersi la propria vita dopo anni di ‘restrizioni’ dovute all’eccessiva gelosia dell’ex fidanzato.