Temptation, la Enardu difende Jessica e Sossio Aruta punge: “E ci credo!”

Jessica Mascheroni è stata una dei protagonisti di Temptation Island 2021 che ha fatto più discutere sul Web. Lo è stata non solo per il percorso nel villaggio delle fidanzate, in cui d’un tratto si è avvicinata tantissimo al single Davide Basolo, ma anche per alcuni suoi post dal passato. Jessica infatti era una affezionata spettatrice del reality show prima di diventarne una protagonista e non si è risparmiata nel corso delle puntate commentando sui suoi profili social. Alla fine la storia con Alessandro Autera si è conclusa e il popolo del Web si è schierato in gran parte con il fidanzato.

La Mascheroni ha chiesto scusa per i commenti sugli ex protagonisti – tra cui anche Nilufar, che non è rimasta in silenzio -. Oggi però è tornata al centro dell’attenzione per un altro motivo. E a sua insaputa, perché è stata solo argomento di dibattito tra due ex volti del programma. Serena Enardu è intervenuta sui social per difendere Jessica dalle accuse del Web di aver esagerato nell’avvicinamento a Davide. La Enardu ha scritto che secondo lei la Mascheroni ha fatto bene e che per fare ciò che ha fatto lei bisogna avere coraggio e metterci la faccia. Cosa che non tutti fanno.

Le parole di Serena Enardu in difesa di Jessica Mascheroni hanno fatto il giro dei social e sono finiti sotto gli occhi di Sossio Aruta. Anche lui ha partecipato a Temptation Island, nell’edizione Vip come la stessa Serena con Pago, ma con la Enardu ha in comune il Grande Fratello Vip. Sossio, Pago e Serena hanno partecipato alla stessa edizione, la quarta, ma Aruta è entrato nella Casa in corsa quando la coppia era stata già eliminata dal pubblico. Nonostante ciò, Sossio non si era risparmiato nel commentare i due con gli altri concorrenti. Pare sempre più evidente che non abbia una buona considerazione di Serena Enardu, visto che l’ha attaccata anche in questi giorni:

“E ci credo che la difende, lei avrebbe fatto uguale. Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Al GF ha recitato molto bene”

Questo l’attacco di Sossio Aruta a Serena Enardu, scovato da Today, dopo che quest’ultima ha difeso il comportamento di Jessica Mascheroni a Temptation Island. Arriverà la replica da parte della ex di Pago?