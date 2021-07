Una protagonista di Temptation Island 2021 è finita ieri nella bufera per alcuni commenti su ex protagonisti. Tra colleghi ci dovrebbe essere comprensione, ma forse Jessica Mascheroni, l’autrice di tali commenti, non si aspettava di partecipare al programma negli anni successivi ai suoi insulti. In realtà in uno dei post scovati nel suo passato social Jessica ha scritto che magari un domani anche lei avrebbe partecipato a Temptation Island e la gente avrebbe commentato, male, il suo comportamento. Come ha fatto lei, insomma (esagerando, tra l’altro). Insomma ieri è stata una giornata particolare per Jessica Mascheroni di Temptation Island, non solo per i commenti saltati fuori ma anche per la fine della storia andata in onda in televisione. E tanti si sono schierati dalla parte di Alessandro Autera, soprattutto dopo aver visto Jessica flirtare in maniera evidente con il single Davide Basolo.

Ma torniamo ai commenti, perché sui social non proprio tutti hanno gradito il modo in cui Jessica si è espressa sugli ex protagonisti di Temptation, anche perché ci è andata giù pesante e non sono mancate parole che richiamano neanche tanto vagamente un atteggiamento razzista. Di tale atteggiamento è stata vittima Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e Donne che ha partecipato a Temptation Island insieme a Giordano Mazzocchi. Ma non è stata l’unica a finire nel mirino di Jessica, almeno nei commenti pubblici e che quindi tutti possono leggere, anche senza avere la sua amicizia su Facebook. Anche Lara Zorzetto è stata prima insultata e poi elogiata. Sono circolati in rete anche i commenti su Diletta Leotta e Federica Nargi.

Insomma, Jessica non ha risparmiato nessuno almeno in passato, anzi ha dimostrato di avere una lingua sciolta e disinvolta, fin troppo magari. È finita tra coloro che sui social vengono definiti leoni da tastiera, perché un conto è esprimere il proprio giudizio su un personaggio di un reality show un conto è insultarlo e denigrarlo pubblicamente. C’è sempre una sottile linea che non si dovrebbe superare, ma che molti neanche vedono. Torniamo agli insulti razzisti rivolti da Jessica a Nilufar durante la partecipazione dell’influencer al reality. La ex fidanzata di Alessandro aveva scritto: “Ma Nilufar quanto sei cessa e scema? Dai fatti un pianto che adesso ti insultano tutti. Crepa cessa rumena”.

Non si sa da dove abbia tirato fuori la nazionalità di Nilufar, ma di sicuro è sbagliata perché Nilufar non è rumena, bensì iraniana. E figuriamoci se può essere definita “cessa”, vista la sua bellezza. Ma evidentemente a Jessica non stava tanto simpatica (anche se questo non giustifica gli insulti). La risposta di Nilufar agli insulti di Jessica Mascheroni è stata però perfetta. L’influencer non ha replicato per le rime, ma ha risposto con intelligenza senza alimentare scontri e polemiche. Insomma, ha ignorato gli insulti rispondendo con un velo di ironia: “Vabbè dai è stata gentile”. In un secondo commento, tutti scovati da Novella 2000, ha fatto delle precisazioni sulle sue origini: “Che poi sono iraniana ma vabbè”.