Temptation Island, i commenti di Jessica sulle ex concorrenti: è bufera

Dopo aver lasciato Temptation Island da single, ora Jessica Mascheroni è al centro delle polemiche per via di alcuni commenti condivisi su Facebook qualche anno e resi pubblici da qualche telespettatore del programma prodotto da Maria De Filippi. Commenti nei quali l’ormai ex fidanzata di Alessandro Autera parla con disprezzo e sarcasmo degli ex partecipanti del programma di Filippo Bisciglia in onda su Canale 5.

Nei suoi numerosi post social Jessica di Temptation Island non ha esitato a criticare chi ha vissuto prima di lei l’esperienza nel villaggio delle tentazioni. Da Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e Donne, a Lara Zorzetto, passando per Francesco Chiofalo, Alessio Bruno, Francesca Baroni. Commenti pieni di sarcasmo e cattiveria, alcuni dei quali lasciano davvero senza parole.

“Ma Nilufar quanto sei cessa e scema? Dai fatti un pianto che adesso ti insultano tutti. Crepa cessa rumena”, ha scritto Jessica Mascheroni contro Nilufar Addati, che ha partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip con l’ex fidanzato Giordano Mazzocchi.

Un messaggio pieno di rabbia e stizza ingiustificata. Negli altri commenti Jessica ha definito brutti prima Lara Zorzetto e poi Alessio Bruno ma ha rivolto pesanti critiche anche a Michael De Giorgio, ex fidanzato della prima.

Non solo: Jessica Mascheroni ha inoltre puntato il dito contro personaggi del mondo dello spettacolo molto famosi, quali Daniele Bossari, Federica Nargi e Diletta Leotta. Quest’ultima è stata aspramente criticata per il presunto, ed eccessivo, ricorso alla chirurgia estetica.

Nel 2017, invece, Jessica ha avuto da ridire sul ruolo di Federica Nargi in tv. “Insegnate alla Nargi a ballare, poi si stupiscono perché Belen è ovunque… ma fatevi due domande”. E su Bossari: “Che due co****ni di uomo”.

Jessica di Temptation Island resta in silenzio

Gli screen dei messaggi di Jessica Mascheroni stanno facendo il giro del web. Al momento la ragazza ha preferito non replicare dato che si tratta di post di qualche anno fa. In più Jessica è tenuta a rispettare il contratto firmato con la produzione di Temptation Island e a non rilasciare dichiarazioni ufficiali prima del tempo.