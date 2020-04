Gf Vip, Serena Pago polemica: Sossio cita video Temptation, critica la Elia

Serena Enardu e Pago ancora protagonisti al Gf Vip 4: i concorrenti ricordano la coppia

Il Grande Fratello Vip 4 sta per finire e i concorrenti continuano ancora a parlare di Serena Enardu e Pago, a testimonianza del fatto che la coppia è stata tra i veri protagonisti della prima parte del reality di Canale 5. Tutti si sono lasciati andare a considerazioni sul cantautore ricordando quanto fosse cambiato dopo l’arrivo di Serena: “Da quando è entrata lei – ha fatto notare ad esempio Paola Di Benedetto – si è distaccato…”. Cose che sappiamo. Con qualche polemica in più da parte di Antonella Elia che ha voluto sapere dagli uomini cosa pretendessero da Pago: “Che male fa un uomo ad essere innamorato – ha chiesto –? Che male c’è? Nella vita voi che fate con le donne? Non ci litigate e poi fate pace?”.

Gf Vip, Sossio Aruta su Serena e Pago: questione di “servizi”, poi il ricordo di Temptation Island Vip

A rispondere è stato subito Sossio Aruta, recentemente protagonista di un video registrato pubblicato da Ursula Bennardo: “A casa – ha spiegato il finalista – arriva in un altro modo. Sai come viene anche ‘montato’ il servizio… Capisci cosa voglio dire… Le musiche, le cose… Arriva in un altro modo. Io – ha poi aggiunto parlando della sua esperienza – ho fatto Temptation… Dal vivo ho vissuto una cosa, quando mi son rivisto… Perché fanno gli autori loro?”. Sossio insomma ha precisato che il lavoro autoriale influenza molto la percezione del pubblico. Può essere vero ciò che dice ma vale soprattutto per i programmi che non hanno una diretta televisiva 24/24 h; il Grande Fratello invece va in onda a tutte le ore, quindi il pubblico può davvero farsi un’idea diversa da quella che vien fuori dai filmati. “Non credo – ha comunque precisato Paola – che rivedremo troppo di diverso”. “Non mi rivedrò mai!”, ha subito commentato ironicamente Antonella.

Pago “zerbino”, il commento dei concorrenti del Gf Vip 4 dopo il ritorno con Serena

“Vi ricordate quando Pago prese i fischi dal pubblico, che c’era stata quella discussione… Da noi è arrivato come…”, ha proseguito Sossio, a cui hanno suggerito le parole: “Zerbino… senza p…e…”. “Così è arrivato”, ha concluso. Pare proprio insomma che Pago non si toglierà mai quest’etichetta dopo l’esperienza del Gf Vip 4. Un’etichetta che non condividiamo: Pago è un uomo innamorato, e ha fatto bene a difendere i suoi sentimenti scacciando via insicurezze e dubbi; siamo sicuri che se non dovesse trovarsi di nuovo in sintonia con Serena sarà il primo a fare un passo indietro. Troppo facile dare giudizi dall’esterno. Soprattutto in una situazione del genere.