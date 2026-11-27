L’avventura di Ornella Muti a Ballando con le Stelle sarebbe definitivamente giunta al capolinea. Lo riferisce, attraverso un tweet, il giornalista Giuseppe Candela, il quale ha scritto che, salvo colpi di scena dell’ultima ora, la diva non rientrerà in gioco. L’attrice, che nel talent show è affiancata dal maestro Pasquale La Rocca, è alle prese con una broncopolmonite. Per questo motivo avrebbe deciso di ritirarsi. L’annuncio dovrebbe arrivare nel corso della diretta in prime time su Rai 1 di sabato 28 novembre.

Ballando con le Stelle, Ornella Muti verso il ritiro a causa della broncopolmonite

“Ornella Muti, salvo colpi di scena, si ritirerà perché ha la broncopolmonite. Provano a cavalcare il caso senza dire se ci sarà. Vorrebbero averla in studio per costruire un blocco intero e aiutare lo share, l’attrice vorrebbe inviare solo un videomessaggio”, ha riferito Candela via social. Dunque la diva romana dovrebbe alzare bandiera bianca, ma ci sarebbe da decidere la modalità dell’uscita di scena. Ammesso e non concesso che il retroscena riportato da Candela corrisponda a verità, la posizione dell’attrice e quella del programma non coinciderebbero.

Il nodo sull’uscita di scena

Muti vorrebbe salutare la trasmissione con un semplice videomessaggio, mentre Milly Carlucci e il suo gruppo di lavoro vorrebbero convincerla a lasciarsi coinvolgere maggiormente, con tanto di presenza in studio. Tra poche ore si scoprirà come verrà trattato il caso. E se effettivamente la 71enne dirà addio allo show, nel quale si è più volte scontrata con Barbara D’Urso.

Ballando con le Stelle: di nuovo polemiche

A proposito di Barbara D’Urso, dopo il Profumo gate, l’ex conduttrice di Pomeriggio 5 è rimasta coinvolta in un altro caso spinoso. Simona Ventura l’ha attaccata via social, affermando che la giurata non la saluta quando la incontra nello studio di Ballando con le Stelle. E, stando sempre alle dichiarazioni di ‘SuperSimo’, D’Urso non darebbe attenzioni a nessuno, eccezion fatta per le persone del suo staff personale. Tra l’altro la Tigre di Chivasso ha raccontato che quando ‘Barbarella’ era in difficoltà per il traumatico addio a Mediaset, lei l’ha supportata insieme al marito privatamente.

Sulla questione è intervenuta Milly Carlucci. Lo ha fatto in stile Ponzio Pilato. La conduttrice di Sulmona ha spiegato che non si schiererà né dalla parte di Ventura né dalla parte di D’Urso in quanto ritiene la vicenda squisitamente personale e quindi risolvibile solamente dalle dirette interessate.