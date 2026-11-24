Dopo la tempesta, arriva il sereno. Ma non sempre. Tra Guillermo Mariotto e Barbara D’Urso, infatti, continua a tirare vento di burrasca. A dare di nuovo fuoco alle polveri ci ha pensato lo stilista venezuelano che, intervistato dal magazine DiPiùTv, ha rilasciato dichiarazioni al vetriolo contro la collega, affermando che a Ballando con le Stelle non abbia legato con nessuno e che probabilmente le sta stretto il ruolo di giurata. Secondo Mariotto, D’Urso si lascia avvicinare solamente dal suo entourage, vivendo in una propria bolla. Le esternazioni del 60enne arrivano dopo il caos provocato dal cosiddetto ‘Profumo gate’.

La versione di Guillermo Mariotto su Barbara D’Urso: “Forse le piacerebbe avere il ruolo di Milly Carlucci”

“Dopo quello che è successo, ho capito una cosa: Barbara D’Urso vuole stare sempre al centro dell’attenzione e sembra che tutti ce l’abbiano con lei. Io mi sono scusato, ma probabilmente le sta stretto il ruolo di giurata: non è lei la conduttrice di questa trasmissione, anche se forse le piacerebbe”, ha dichiarato Mariotto, lasciando intendere senza troppi giri di parole che la collega di giuria, forse, mastica amaro perché non è lei a dirigere le operazioni del popolare talent show di Rai1, ruolo ricoperto da Milly Carlucci.

In tale clima, pensare a un chiarimento tra D’Urso e lo stilista è utopia. E infatti Mariotto, quando gli è stato chiesto se avesse avuto modo di parlare con la collega e di appianare gli attriti, ha così risposto: “Non è stato possibile perché Barbara, appena si spengono le telecamere, se ne va con tutto il codazzo del suo entourage. Guardi che lei, a Ballando con le Stelle, non ha legato con nessuno. Di certo non con me, e non perché io non l’abbia voluto. Arriva, si fa fare i video dai suoi assistenti, si siede in giuria, fa lo show e se ne va. Anche se avessi voluto legare, come avrei potuto farlo?”

Mariotto: “Barbara è la prima che non vuole avere a che fare con noi”

La rivelazione del 60enne aiuta a capire meglio l’atteggiamento avuto da Milly Carlucci di fronte al ‘Profumo gate’. La conduttrice di Sulmona si è schierata dalla parte di Mariotto. Non lo ha bacchettato (come avvenuto in altre occasioni) e ha liquidato la vicenda puntando sull’ironia e dicendo che non è successo nulla di grave. Di fatto ha preso una posizione totalmente differente rispetto a D’Urso, che ha riferito di essersi sentita umiliata, ferita e non tutelata dalla “famiglia” di Ballando con le Stelle. E anche sul concetto di “famiglia” Mariotto ha le idee chiare:

“Barbara dice che la famiglia di Ballando non l’ha difesa? Ma di una famiglia fai parte se vuoi essere uno di famiglia. È lei la prima a non volere avere a che fare con noi, con il suo atteggiamento. Lei va per la sua strada e io per la mia. Il profumo? Io lo spruzzavo vicino a me dall’inizio dello show. Sentivo puzza nello studio, ma non volevo certo colpire lei”.

Quel che è emerso in maniera chiara dal caso del profumo è che Carlucci e Mariotto sono in sintonia. Non a caso lo stilista ha chiosato: “Milly mi conosce bene, siamo fratelli”. Mariotto ha parlato con la consapevolezza di avere il sostegno di chi comanda, vale a dire Carlucci. D’Urso, invece, sembra aver commesso l’errore di credere di poter dare lei le carte in una trasmissione non sua. Risultato? La padrona di casa ha fatto tutto il contrario di ciò che l’ex volto Mediaset ha detto. Mariotto è rimasto in giuria e pure al suo posto. Chi ha dovuto cambiare postazione è stata proprio D’Urso, che è finita sulla poltrona di Alberto Matano.