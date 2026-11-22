Chi sa esercitare il potere non ha bisogno di sbandierarlo per il semplice motivo che sono i fatti a dimostrare quanto una persona pesi in un determinato contesto, non dichiarazioni a effetto. Milly Carlucci, senza il cui placet non si muove nemmeno una mosca a Ballando con le Stelle, lo sa bene. Infatti, in modo squisitamente furbo, ha trasformato il ‘Profumo gate‘ da dramma a farsa. E per fortuna. Probabilmente Barbara D’Urso avrà masticato amaro. Aveva detto di essersi sentita ferita e umiliata da Guillermo Mariotto e di non essersi sentita tutelata dalla “famiglia” del programma.

In altre parole, con le sue dichiarazioni, stava creando un caso ‘serio’, dove a essere messo sulla graticola avrebbe dovuto essere lo stilista venezuelano. E invece Milly ha rapidamente tolto la patina della tragicità alla vicenda e con una serie di mosse geniali ha fatto tutto il contrario di quanto sperato dalla giurata che aveva persino posto un aut aut alla conduttrice in diretta tv: “O me o lui”.

Ballando con le Stelle e ‘Profumo gate’, Milly Carlucci cappotta Barbara D’Urso: dal dramma alla farsa

Giusto per chiarire, quel “me o lui”, detto la scorsa settimana durante una puntata in diretta, avrebbe potuto mettere Milly in una situazione scomoda. Il motivo è presto detto: una giurata che pone una simile richiesta è come se spingesse la padrona di casa a dover decidere. Ma la padrona di casa, in quanto tale, non ha bisogno di qualcuno che le dica cosa deve fare. Infatti Carlucci in primis non ha cacciato né lo stilista né D’Urso, in seconda battuta ha iniziato pubblicamente a ridimensionare la vicenda del ‘Profumo gate’, schierandosi apertamente dalla parte di Mariotto. Ieri sera lo si è inteso ancor più chiaramente.

La puntata di Ballando con le Stelle del 21 novembre si è aperta con una dichiarazione ironica di Carlucci (“Ecco l’ottava puntata dove aleggia un profumo di arte e ballo”) e con un gesto eclatante: tutti i maestri avevano in mano una boccetta di profumo. E non è finita qui perché davanti alla postazione di Mariotto è apparsa un’enorme boccetta di profumo con la scritta “Eau de liberté”. Carlucci avrebbe potuto liquidare la vicenda con poche parole, avrebbe potuto far finta di nulla o avrebbe potuto portarla su un binario pesante facendo uno di quei sermoni che tanto piacciono ad alcuni suoi colleghi. E invece no: ha trasformato la tragedia in commedia.

In tutto ciò, sempre a proposito di potere e fatti, a D’Urso è stato cambiato posto (si badi bene: a D’Urso e non a Mariotto). L’ex conduttrice Mediaset è finita al posto di Alberto Matano, lontana dallo stilista. Anche in questo caso Milly ha dimostrato chi comanda: lei, ovviamente. Una mossa che, tra l’altro, ha confermato ancor più che Carlucci ha sposato la linea del giurato e non quella della giurata, la quale aveva addirittura paventato un possibile addio al programma.

Probabilmente voleva forzare la mano a Milly affinché intervenisse su Mariotto. Ma quest’ultima, da vecchia volpe della tv qual è, ha ribaltato in poche ore la situazione, spiegando che D’Urso era libera di andarsene se lo avesse ritenuto opportuno. Nessun corteggiamento per farla restare. Alla fine Barbara si è ritrovata con il cerino in mano e non solo è rimasta in giuria, ma ha pure dovuto sedersi in un altro posto e subirsi l’ironia del ‘Profumo gate’ a inizio puntata davanti a milioni di telespettatori.

Il dettaglio della parola “famiglia” usata da D’Urso e Carlucci

Infine si noti un altro dettaglio comunicativo alquanto interessante. D’Urso, quando disse di non essersi sentita tutelata, ha pronunciato il termine “famiglia”, un concetto tanto caro a Carlucci che ha sempre descritto tutto il gruppo di lavoro di Ballando con le Stelle proprio usando la parola “famiglia”.

Anche qui la ‘guerra sotterranea’ l’ha stravinta Milly. In tutte le dichiarazioni rilasciate in questi giorni ha più volte sottolineato che Ballando è una “famiglia” e che non sarebbe stata quella sciocchezzuola del ‘Profumo gate’ a minare l’ambiente. Per farla breve, il messaggio sembra essere stato il seguente: noi siamo appunto una famiglia e se D’Urso non si inserisce in questo contesto pazienza. Così ‘Barbarella è stata capottata.