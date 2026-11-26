Nemmeno il tempo di archiviare il Profumo gate che a Ballando con le Stelle è scoppiato un altro caso spinoso. E di mezzo c’è di nuovo Barbara D’Urso. Stavolta, però, non c’entra nulla Guillermo Mariotto. Ad aver sparato a zero contro l’ex conduttrice di Pomeriggio 5 è stata Simona Ventura che, in un video pubblicato sui social, ha dichiarato che D’Urso, quando la incrocia nello studio del programma, non la saluta. Ha aggiunto che lo stesso atteggiamento lo avrebbe anche con gli altri. Una versione simile a quella che Mariotto ha dato qualche giorno fa. Allora lo stilista venezuelano sostenne che la collega giurata avesse attenzioni solo per le persone del suo staff personale. Sulla vicenda che vede coinvolte ‘Super Simo’ e ‘Barbarella’, è intervenuta anche Milly Carlucci. E lo ha fatto in stile Ponzio Pilato, cioè se ne è lavata le mani.

Scontro tra Simona Ventura e Barbara D’Urso: parla Milly Carlucci

Milly Carlucci ha detto la sua durante un collegamento a La Volta Buona di Caterina Balivo, nella puntata in onda il 26 novembre. “Simona Ventura lamenta di essere stata spesso oggetto di un attacco coordinato sui social – ha dichiarato la conduttrice di Ballando con le Stelle – Questa è una cosa che l’ha fatta star male, non è sembrato un attacco spontaneo ma un attacco coordinato. Sono cose che si dovranno dire, se lo vorranno, le protagoniste di questa cosa. Non posso entrare in questa cosa personale e privata”.

A differenza del Profumo gate, in cui ha sostenuto palesemente Mariotto, Carlucci stavolta non ha preso una posizione definita. E il motivo è presto detto: ritiene che tra Ventura e D’Urso ci siano ruggini che vadano al di là del programma. Tra l’altro con Mariotto la vicenda si era consumata in diretta sotto gli occhi dei telespettatori. Inoltre D’Urso affermò di essersi sentita umiliata e non tutelata dalla “famiglia” di Ballando con le Stelle. Di fronte a questa situazione Milly è scesa in campo, difendendo tutto il suo gruppo di lavoro. In effetti il caso di D’Urso e Ventura è diverso. Qualcosa dietro le quinte è accaduto. Ma Carlucci la considera una questione personale che devono risolvere le dirette interessate. Lei non ci metterà becco.

Cosa ha detto Simona Ventura

Il caso è deflagrato il 24 novembre, quando Ventura, via social, riferendosi a D’Urso, ha tuonato: “In trasmissione non mi saluti neanche”. Inoltre ha raccontato un aneddoto privato, affermando di aver invitato Barbara a casa propria, insieme al marito Giovanni Terzi, quando attraversava un periodo particolarmente complesso dopo la fine del rapporto professionale con Mediaset. “Quando veniva trattata come un’appestata, quando erano spariti tutti, è venuta a casa nostra?” si è sfogata, aggiungendo che è stata lei a consigliare la collega di partecipare a Ballando.

I precedenti tra Simona Ventura e Barbara D’Urso

Tra Ventura e D’Urso non c’è mai stato un grande feeling, per usare un eufemismo. La situazione precipitò dopo che Barbara fu paparazzata a baciare Stefano Bettarini, ex marito di ‘Super Simo’. Quest’ultima, nel 2016, commentò così il flirt in un’intervista al Fatto Quotidiano: “È una delle poche in Italia a fare la raccolta differenziata”. L’allusione non ha bisogno di troppe spiegazioni. Nel 2021 Simona rifilò un’altra bordata alla collega quando le fu chiesto di scegliere tra i programmi di D’Urso e Mara Venier. “Tra loro due scelgo la pizza”, chiosò.

Nel 2023 il colpo di scena: D’Urso e Ventura si incontrarono alla presentazione del film Shukran a Roma e si abbracciarono. “Tra donne intelligenti si fa la pace”, disse Simona. Nel 2025 Barbara raccontò pubblicamente che dopo il traumatico addio a Mediaset la collega le espresse solidarietà. Poi entrambe si sono ritrovate a Ballando. E la pace è andata a farsi benedire.