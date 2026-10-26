Barbara D’Urso “in tilt” per Simona Ventura a Ballando con le Stelle, gelo nel backstage dopo la pax nel 2023

In tv si litiga per finta e poi tutti amici dietro le quinte? A volte sì, a volte no. Pare che Simona Ventura e Barbara D’Urso abbiano problemi anche quando le telecamere si spengono. Lo riferisce Dagospia, che ha sostenuto che le due conduttrici, nel backstage di Ballando con le Stelle, avrebbero avuto attriti che non sono passati inosservati agli addetti ai lavori. Tra l’altro per anni non si sono parlate, riprendendo i rapporti soltanto nel 2023. Ora sarebbe nuovamente calato il gelo.

Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso e Simona Ventura: gelo anche dietro le quinte

Nello show di Milly Carlucci, Ventura ricopre insieme a Francesca Fialdini il ruolo di custode del Tesoretto e di commentatrice a bordo pista, D’Urso invece fa parte della giuria. Già nella prima puntata della nuova stagione ‘SuperSimo’ ha pungolato la collega, chiedendole se fosse “gelosetta” della papabile intesa tra la concorrente Ornella Muti e il maestro Pasquale La Rocca, che lo scorso anno ha guidato in gara proprio ‘Barbarella’. L’esternazione di Ventura ha provocato un gran trambusto. E non è finita qui, perché nell’ultima puntata di Ballando, la ‘Tigre di Chivasso’ è tornata a lanciare stoccate all’ex conduttrice di Pomeriggio 5: ha fatto una battuta dicendo che fosse sprovvista di autoironia. La faccenda sarebbe andata di traverso alla giurata.

L’indiscrezione: “Barbara D’Urso in tilt”

“Bastano due frasette di Simona Ventura, nel ruolo di commentatrice a bordo campo, per mandare in crisi Barbarella D’Urso”, si legge su Dagospia, che aggiunge:

“I rapporti ora sono a dir poco tesi. Dietro le quinte si alterna il mutismo, con l’assenza di un saluto, a qualche occhiataccia. “Stai al gioco Barbara, non te la prendere”, avrebbe provato a smorzare i toni la Ventura sabato sera dopo la puntata. La D’Urso avrebbe tirato dritto, scortata dall’amica Angelica e dal social media manager”.

Dunque, sempre ammesso e non concesso che lo spiffero di Dagospia sia fondato, tra Barbara e Simona è di nuovo ‘guerra fredda’.

Perché per anni Barbara D’Urso e Simona Ventura non si sono parlate: c’entra anche Stefano Bettarini

Per lungo tempo le due conduttrici non si sono parlate. Gelo totale. Ma che cosa è successo? Per spiegare la vicenda bisogna fare un salto indietro di quasi vent’anni, al 2008. Allora ‘Barbarella’ fu paparazzata dal settimanale Chi a baciare Stefano Bettarini (ex marito di Ventura) all’uscita di un ristorante di Milano, prima di salire sul fuoristrada di lui.

Otto anni dopo, nel 2016, ‘Super Simo’ rilasciò un’intervista di fuovo a Selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano, commentando anche la vicenda di Bettarini: “Credo che abbia un grosso problema con le donne… è uscita con Bettarini? Se è per questo è uscita con vari miei ex: tempo fa scherzando ho detto che era una delle poche in Italia a fare la raccolta differenziata”.

La pax tra le due arrivò nel 2023, durante un evento a Roma dove ci fu un abbraccio inaspettato. Sembrò che le vecchie ruggini fossero state definitivamente archiviate. E invece adesso ci sarebbe di nuovo tensione.