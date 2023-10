Simona Ventura, pace anche con Barbara d’Urso: giornata “storica”

Simona Ventura mette a posto i conti con il passato. Lungo la giornata di domenica 29 ottobre, che per la “Tigre di Chivasso si potrebbe definire Storica, ha siglato una doppia pace, televisivamente parlando. Ospite a Domenica In, si è abbracciata e baciata con Mara Venier, con la quale non si rivolgeva la parola da anni. Per completare l’opera, dopo poche ore, nel corso dell’evento a Roma “Alice nella Città”, ha incontrato Barbara d’Urso, altra collega con cui ha avuto rapporti gelidi. E, udite udite, le due star del piccolo schermo italiano si sono mostrate fianco a fianco, posando per i fotografi con tanto di sorrisi distensivi.

Nel corso di “Alice nella Città”, c’è stata la presentazione di “Shukran“, film tratto dal libro scritto dal compagno della Ventura, Giovanni Terzi. Tra i produttori dell’opera figura la Addictive Ideas di Emanuele Berardi, figlio di Barbara d’Urso. Ecco perché “Barbarella” e “SuperSimo” hanno presenziato alla kermesse. Piacevole stupore tra gli addetti ai lavori: in pochi credevano che le due donne avrebbero posato assieme, e invece…

Simona Ventura e Barbara D’Urso insieme pic.twitter.com/U6HLOHJnGG — Mattia Buonocore (@Mattiabuonocore) October 29, 2023

Le dichiarazioni al vetriolo di Simona Ventura su Barbara d’Urso

Perché d’Urso e la Ventura non erano in buoni rapporti? Di preciso non si sa. Simona, però, in alcune occasioni ha rilasciato dichiarazioni al vetriolo contro la collega. Nell’estate del 2021, quando le fu chiesto chi preferisse tra Barbara e Mara Venier, replicò con un secco: “Preferisco la pizza”.

Qualche tempo prima, quando le fu domandato perché mai la si vedeva nei salotti della collega, rispose: “Non vado da Barbara D’Urso perché non voglio e perché non mi invita. Come mai? A me va bene così. Ti posso dire una cosa, io non sono mai escludente, non lo sono mai stata. Sono gli altri”.

La pace a sorpresa con Mara Venier a Domenica In

Come poc’anzi accennato, poche ore prima dello scatto tra la d’Urso e la Ventura, è arrivato un gesto di pace ancor più clamoroso a Domenica in. La “Tigre di Chivasso” e Mara Venier sono tornate a parlarsi. E si sono pure abbracciate e baciate. Le due avevano litigato pesantemente quando Simona era la compagna di Gerò Carraro, figlio del marito della “Zia”, Nicola. Entrambe non hanno mai spiegato nel dettaglio i fatti personali che le hanno portate ad allontanarsi. Avevano invece lasciato intendere a chiare lettere di aver rotto tutti i ponti.

A distanza di anni, finalmente, hanno messo una pietra sopra alla vicenda. Da allora sono cambiate molte cose, soprattutto nella vita sentimentale della Ventura. La relazione con Gerò è finita su un binario morto. Chiusa una porta, si è aperto un portone. L’ex timoniera de L’Isola dei Famosi ha infatti conosciuto Giovanni Terzi, definito da lei stessa in svariate occasioni l’uomo della sua vita.