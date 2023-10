Simona Ventura e Mara Venier, clamorosa pace: video e retroscena

Scoppia la pace in diretta tv tra le due conduttrici che per anni non si sono rivolte la parola per via di questioni private

Mara Venier e Simona Ventura nello stesso studio, come se nulla fosse. L’attesa ospitata a Domenica In di SuperSimo è andata liscia come l’olio ed ha riservato un colpo di scena. Dopo anni di attriti e frizioni è scattata la pace. La padrona di casa e l’ex timoniera de L’Isola dei Famosi si sono atteggiate inizialmente in maniera educata ma un po’ fredda, poi hanno rotto il ghiaccio e si sono sciolte in una abbraccio denso e tenero. Così hanno spazzato via anni di rancori.

A un certo punto dell’ospitata ecco il momento cruciale con cui è stato seppellito tutto il livore: “Voglio parlare con Simona, anche perché non ci vediamo da troppo tempo. Mi piace molto quando parli della tua vita e di Giovanni. Quando tu dici “sono cambiata”, è vero. Giovanni ti ha cambiato, tu sei un’altra persona”. “Sì, e tu lo sai”, la risposta secca della Ventura. La ‘Zia’ si è alzata, Simona anche: ecco l’abbraccio, la pax. Un momento televisivo intenso e inatteso. “Posso dire io c’ero”, la chiosa di Selvaggia Lucarelli presente in studio. Emozionati anche gli altri ospiti.

Mi sono commosso per questo abbraccio tra Simona e Mara🥹♥️. Che belle le persone che sanno andare avanti nella vita e non portare rancore in eterno…#Domenicainpic.twitter.com/JvFPSeeoMR — ©️ℹ️®️🅾️ #AnimeParallele 🩷 (@ZeusMega) October 29, 2023

Che cosa è successo tra Simona Ventura e Mara Venier?

Forse qualcuno non sa i precedenti tra le due donne: negli anni scorsi hanno avuto degli attriti privati di non poco conto che le hanno portate a fare anche dichiarazioni pesanti, fino al totale gelo dei rapporti. Si riavvolga rapidamente il nastro. La Ventura è stata fidanzata per 8 anni, dal 2010 al 2018, con Gerò Carraro, il figlio di Nicola, ossia il marito di Mara Venier. E pare proprio che in famiglia sia accaduto qualcosa di grave che ha deteriorato i rapporti. Nel 2015, nel corso di un’intervista a Le invasioni Barbariche, SuperSimo ha tuonato:

“Io divido le persone in due categorie: le persone per bene e le blatte. La blatta è uno scarafaggio che si nutre dello sporco degli altri per avere visibilità e popolarità. Ovviamente io preferisco parlare delle persone per bene”.

Ce l’aveva con Mara Venier? La ‘Zia’ replicò così:

“Beh poverina Simona, porella, io non credo parlasse di me, ma vi pare che cerco visibilità? Lavoro come una matta qui in Italia! Come ha detto la Ventura? Le blatte? Chi dice queste cose è cattivo, capisco Simona, che è rimasta male perché io qui ho tanto lavoro mentre lei è andata a Tirana”.

La Ventura ha anche raccontato che la frizione con la Venier è stata innescata da una terza persona che ha riportato menzogne a cui la padrona di casa di Domenica In ha creduto. Fatto sta che pera anni tra le due è calato un gelo siderale. Per questo motivo, ritrovarle assieme in tv nello stesso studio, per i telespettatori al corrente dei precedenti è stata una sorpresa.