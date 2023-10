Mara Venier urla Simona Ventura (video): sì, è successo davvero

A Domenica In non è passata inosservata la disinvoltura con cui Mara Venier ha lanciato un servizio su Simona Ventura.

Domenica In ha aperto la puntata del 15 ottobre con Milly Carlucci e la giuria di Ballando con le Stelle come ospiti. Fulcro della chiacchierata con Mara Venier è stato anche il cast della nuova edizione. Per ogni concorrente, infatti, è stato mostrato un video relativo alle loro prime prove con i maestri che li accompagneranno in pista nelle varie puntate. Il momento in cui la conduttrice di Domenica In ha lanciato il servizio su Simona Ventura, però, è stato ampiamente commentato sui social, in particolare su X.

È risaputo, infatti, come le due conduttrici abbiano avuto alcuni attriti in passato: pare, infatti, che il fidanzamento tra Simona Ventura e Gerò Carraro (figlio di Nicola Carraro, quest’ultimo marito di Mara Venier) non le abbia aiutate a legare, con le cose che sarebbero andate ancora peggio dopo la rottura tra i due innamorati. Ventura, come riportato da Donnapop, in una sua precedente dichiarazione aveva accennato ad una terza persona che avrebbe raccontato bugie a cui Venier ha creduto. Le due hanno litigato e, da quel momento, non si sarebbero più parlate.

lei si è dovuta bere 2 bottiglie di vodka per fare il suo nome con questa finta disinvoltura #domenicain pic.twitter.com/0DKE4c5Hur — nicklaus (@nicklausxxxx) October 15, 2023

Fatto sta che non pochi hanno notato la disinvoltura con cui Mara Venier ha lanciato il video incentrato su Simona Ventura a Ballando con le Stelle. “È successo” ha commentato un utente nel riportare l’estratto del momento. “Mara che declama Simona Ventura. Oggi si è fatta la storia della Tv Italiana” ha invece ironizzato un altro spettatore su X.

Simona Ventura prenderà parte alla diciottesima edizione di Ballando con le Stelle in coppia con Samuel Peron. Nel cast c’è anche il compagno Giovanni Terzi, che ballerà in coppia con Giada Lini. Nella chiacchierata con Mara Venier, Milly Carlucci e la giuria hanno espresso un commento sui vari partecipanti di quest’anno, con tanto di uscita ironica di Selvaggia Lucarelli che ha dato luogo ad un siparietto comico tra gli ospiti in studio.

Giuria di Ballando tutta riconfermata

Nonostante alcune voci di corridoio nei mesi scorsi, anche in questa edizione (la cui partenza è fissata sabato 21 ottobre), la giuria rimarrà la stessa e a sedersi dietro il bancone saranno ancora una volta Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.