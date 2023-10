Domenica In, Lucarelli ‘striglia’ Venier e sullo ‘sfigate*lo’ cala il gelo

Grandi ospiti della puntata di domenica 15 ottobre a Domenica In sono stati Milly Carlucci e la giuria di Ballando con le Stelle, confermata in blocco anche per questa edizione (nonostante i rumor dei mesi scorsi). Nella chiacchierata con Mara Venier, la conduttrice del talent show del sabato sera ha avuto modo di introdurre i dodici concorrenti della nuova edizione (in partenza sabato 21 ottobre).

Ballando con le Stelle: retroscena di Venier su Lino Banfi

Il primo ad essere presentato è stato Lino Banfi, che ballerà in coppia con Alessandra Tripoli. Per l’occasione, Mara Venier ha rivelato di aver “contribuito” a convincere il noto attore a partecipare. La conduttrice di Domenica In, infatti, ha spiegato in quale bizzarro modo c’è riuscita: “Sono andata una sera a cena con Lino, alla fine della cena, dopo aver bevuto abbastanza credo di averlo convinto. Il mio contributo penso sia del 70%“. L’aneddoto non è di certo passato inosservato, con Selvaggia Lucarelli che ha ironicamente ripreso Venier: “Mara non si può dire così, non si fa, non si convince uno facendolo bere“.

Mara Venier ha poi spiegato come Lino Banfi stia passando un momento non facile della sua vita, complice il lutto della moglie nei mesi scorsi. L’attore ha bisogno di svagarsi e Ballando con le Stelle potrebbe essere il tipo di avventura adatta per questo obiettivo. Per Mara, il talent show del sabato sera potrebbe far bene a Lino.

Selvaggia Lucarelli: il commento sul cast lascia di stucco Venier

Tra una presentazione e l’altra dei vari concorrenti, c’è stata occasione di commentare il tipo di cast che quest’anno è a disposizione di Ballando con le Stelle. Selvaggia Lucarelli, in particolare, ha fatto notare come in questa edizione avranno a che fare con dei pezzi da novanta. La giornalista ha quindi proseguito: “Quest’anno non ci sono sfigate*li“. Un commento, questo, che ha fatto sobbalzare dalla sedia Mara Venier: “Ma no, ma come? Prima quindi c’erano sfigate*li“.

Ecco quindi che in studio è calato l’imbarazzo, con Mara e Milly Carlucci che si sono abbracciate ridendo. “Ma per uno sfigatel*o vi abbracciate e baciate? Tanto sapete che è la verità” ha quindi continuato la Lucarelli, che successivamente ha motivato quanto detto prima: “Prima con Milly nei camerini abbiamo ricordato quando Michele Morrone partecipò a Ballando. Fu quasi la sua prima esperienza. Era uno sfigatel*o però“.