Simona Ventura: “d’Urso e Venier? Sono cavolate andiamo avanti”

Il 29 ottobre è stato giorno di riconciliazioni per Simona Ventura. Nel pomeriggio, infatti, è stata ospite di Mara Venier a Domenica In, dove le due si sono riappacificate. Poi, in serata, è andata alla presentazione di un film, Shukran, dove ha rivisto Barbara d’Urso.

La pellicola è tratta da un libro di Giovanni Terzi, compagno della Ventura, ed è stato prodotto dal figlio di Barbara e dalla sua socia. Le due quindi erano entrambe all’evento di presentazione tenutosi a Roma, alla Festa del Cinema. Questa è stata l’occasione per la riconciliazione tra le conduttrici.

A Casa Chi la Ventura ha raccontato dei due incontri avvenuti quel giorno, dimostrandosi molto felice per l’accaduto.

“La riconciliazione con Mara Venier? Sì ho riabbracciato Mara l’altra settimana, ma non solo, anche barbara, Barbara d’Urso. Proprio nello stesso giorno. Mara mi ha invitata a Domenica In e sono andata con grande entusiasmo. Non si può più perdere tempo con queste cose. Poi dopo sono andata alla presentazione di Shukran, che è il film tratto dal libro di Giovanni sul medico in Siria. E il figlio di Barbara d’Urso e la sua socia sono i produttori della pellicola. Sono andata e ho incontrato Barbara, appena ci siamo viste ci siamo abbracciate. Quindi nello stesso giorno ho rivisto entrambe“

Simona sostiene, infatti, che ormai ci sono talmente tanti problemi che non si può perdere tempo con asti inutili: “Ragazzi, ma con quello che succede intorno a noi, ma chi se ne frega di queste cavolate. Ma si può perdere tempo per queste storie qui? Tra donne intelligenti si fa pace, si chiarisce e si va avanti. E sarebbe ora che le donne iniziassero ad unirsi“.

La riconciliazione con Mara Venier

Per anni Simona Ventura e Mara Venier non si sono rivolte la parola. L’ospitata a Domenica In, lo scorso 29 ottobre, è stata l’occasione per farle riappacificare.

Inizialmente lo scambio di battute tra le due è stato molto freddo. Ma poi la Venier ha parlato di Giovanni e di come Simona è cambiata anche grazie a lui. Lei ha concordato, rispondendo alla conduttrice: “Sì è vero e tu lo sai“. Così Mara si è alzata ed è andata ad abbracciarla. C’è stata un’ovazione in studio e sgomento da parte dei presenti. Tant’è che gli altri ospiti hanno definito quell’abbraccio un “momento storico”.

L’esperienza a Ballando con le stelle

A sorpresa Simona Ventura, accompagnata da Samuel Peron, sta colpendo i telespettatori e i giudici di Ballando con le stelle. La conduttrice sta partecipando a questa edizione e si sta rivelando una grande concorrente. La giuria, infatti, ogni puntata rimane sempre più colpita dal modo in cui si mette in gioco e dalle coreografie che riesce ad eseguire bene. A gareggiare c’è anche il compagno, Giovanni Terzi, in coppia con la ballerina Giada Lini.

Nella scorsa puntata, i giudici hanno definito Simona “una 2oenne”. Lei ha spiegato, a Casa Chi, che le sta piacendo molto fare qualcosa di nuovo e mostrarsi in questa veste inedita.