Taylor Swift strega Milano: da Pausini a Leclerc, tutti i vip presenti

Tutti pazzi per Taylor Swift! La popstar americana è finalmente approdata in Italia con il suo “The Eras Tour“, che è già diventato il tour mondiale con i più alti incassi di tutti i tempi. Due tappe il 13 e 14 luglio allo stadio San Siro di Milano, con più di 130mila spettatori provenienti non solo da tutta Italia, ma da tutto il mondo. La Swift ha letteralmente smosso l’economia del capoluogo lombardo, arrivando a produrre con le sue due date un indotto di 176.6 milioni di euro per la città. Insomma, non si tratta solamente di un concerto, ma di un vero e proprio fenomeno. Un fenomeno che cattura anche i vip italiani, molti dei quali erano presenti all’evento.

Tutti pazzi per Taylor Swift: ecco i vip presenti al concerto

Durante la prima serata, è stato avvistato il pilota della Ferrari Charles Leclerc insieme alla fidanzata Alexandra Saint Mleux. Leclerc ha persino scambiato i “braccialetti dell’amicizia” con i fan della cantante. Infatti, un ‘rituale’ di questi concerti consiste nel portare braccialetti con frasi o citazioni della Swift e scambiarli con gli altri presenti. Anche Alessandro Cattelan si è scatenato insieme alla moglie Ludovica Sauer, come mostrato nei video condivisi nei loro profili Instagram. Non poteva mancare, poi, Francesca Michielin, da sempre grande fan di Taylor. E ancora: Michele Bravi, Linus e Caterina Balivo, che per l’occasione ha anche indossato una maglietta proprio dedicata alla cantautrice.

HUGE DAY FOR ANNOYING PEOPLE (charles leclerc and taylor swift fans) pic.twitter.com/HF9pULPy0T — morg (@16predestinatos) July 13, 2024

Ma, la serata del 14 luglio non è stata sicuramente da meno. Tra gli spalti, nonostante abbiano cercato di passare inosservate con cappelli e occhiali ‘a cuore’, sono state beccate le due grandi amiche Laura Pausini e Paola Cortellesi insieme ai rispettivi mariti Paolo Carta e Riccardo Milani. Vicino alla Pausini, anche la figlia Paola, vestita rigorosamente a tema da brava fan di Taylor Swift. Nel parterre, insieme alla folla, è apparso poi Joe Bastianich, sfoggiando la t-shirt ufficiale del “The Eras Tour“.

MA JOE BASTIANICH AL CONCERTO DI TAYLOR SWIFT SURREALE pic.twitter.com/mXl1uPtWjm — giu🍉 TTPD🤍 (@91DFNCLSSX) July 14, 2024

Da una popstar all’altra, ad assistere al concerto evento c’era anche Annalisa, che ha condiviso la sua emozione con una storia su Instagram, e Clara, la giovane artista arrivata 24esima nell’ultimo Festival di Sanremo. Dunque, un vero e proprio tripudio di star, che non hanno voluto perdere l’occasione di partecipare a quella che è una grande festa piena di musica, gioia e divertimento!