Laura Pausini sul marito: replica a D’Eusanio e l’intimità alle stelle

Laura Pausini non l’ha nemmeno nominata, ed ha fatto bene, ma in molti hanno pensato che, mentre a Domenica In stava spiegando il suo legame inossidabile fatto di amore e complicità con il marito Paolo Carta, stesse rispondendo anche alla voce infamante messa in circolo anni fa al Grande Fratello Vip da Alda D’Eusanio, la quale, è bene rimarcarlo, ha chiesto scusa più volte. Per chi non lo ricordasse la giornalista, nel reality di Canale Cinque, disse che si sussurrava nel mondo dello spettacolo che la Pausini avesse come compagno, cioè Carta, “uno che la mena”.

Lungo la chiacchierata con Mara Venier, l’artista di Solarolo ha raccontato il rapporto speciale con il compagno, lasciandosi andare anche ad una confidenza assai intima. “Mi guardava, ma non parlava”, ha rivelato a proposito dei primi approcci. Da allora è passato quasi un ventennio: “Ancora oggi lui non è che mi dice “mi manchi, torna presto” quando non ci vediamo per un paio di giorni. Allora io lo chiamo e gli dico: “Ho saputo che ti manco tantissimo” e lui mi dice “Sì”. Oppure quando siamo insieme gli domando: “Sento che mi vuoi dire che che mi ami tantissimo”. E lui: “Sì”. Praticamente me lo dico da sola”. Risate in studio.

Altro miele: “Noi siamo ancora innamoratissimi dopo 18 anni, è strano, condividiamo tutto. Per quello che ci siamo sposati. In vent’anni forse saremo stati lontani 20 giorni. Lui è una parte fondamentale per me nel sentirmi me stessa”. La cantante ha aggiunto “Dopo il mio babbo, Paolo è l’uomo che mi ha amato di più. Mi ha dimostrato di essere innamorato di me, lasciandomi libera di essere chi sono davvero”. Altro che la “mena” (D’Eusanio?).

La Pausini ha poi fatto una confessione di letto curiosa: “Poi, non voglio dire cose volgari, ma dopo 18 anni… evviva. Oddio, forse ho detto una cosa un po’… Vabbè che lui sarà felicissimo che ho detto questa cosa”. Per chi non lo avesse capito, la musicista ha sotteso che ha letto funziona tutto a meraviglia. D’altra parte, solo pochi giorni fa, intervistata da una emittente estera, ha spiegato che con il marito continua a fare spesso l’amore. Alè!