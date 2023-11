Laura Pausini sul marito: “Dove facciamo l’amore, fate voi i conti”

Laura Pausini si è sposata con il compagno e produttore artistico Paolo Carta alcuni mesi fa. In una recente intervista, la cantante aveva raccontato alcuni aspetti della sua relazione, spiegando come a legare i due ci fossero amore, passione, fiducia e rispetto delle libertà reciproche. Recentemente ospite al programma televisivo spagnolo chiamato La Resistencia, la cantante ha raccontato un ulteriore particolare del suo lungo amore con Paolo Carta.

Laura Pausini e il rapporto con Paolo Carta

Laura Pausini, all’interno del programma appena citato, ha risposto ad una domanda sui rapporti intimi con il marito, con le sue parole che sono state riportate da Dagospia. La cantante ha spiegato che, non essendoci tempo per andare in vacanza, i due hanno scelto di fare la luna di miele in tournée: “Dopo 18 anni se non sc*pi, non ti sposi. Io e mio marito non abbiamo tempo per andare in vacanza e abbiamo scelto di fare la luna di miele in tournée. Lo facciamo in ogni città. Contate in quante città sono andata e avrete il risultato“.

Nella recente intervista citata prima, uscita su Repubblica, Laura Pausini aveva parlato di altri aspetti relativi al suo legame con Paolo Carta. La cantante, ad esempio, aveva raccontato di come i suoi amici fossero “allucinati” perché lei e il marito si guardavano come fossero fidanzatini. Laura aveva poi spiegato per quale motivo lei e il compagno avessero scelto di sposarsi dopo 18 anni, raccontando anche di come in passato fosse molto gelosa del marito.

Laura Pausini, la precedente intervista: Anime Parallele e Sanremo

Tanti altri erano stati gli argomenti trattati da Laura Pausini. La cantante aveva parlato soprattutto del significato di alcuni brani contenuti nel suo nuovo album: Anime Parallele. La canzone Davanti a noi, ad esempio, spiega proprio il legame con il marito, mentre il brano Dimora Naturale vede la presenza di sua figlia. Laura Pausini aveva quindi raccontato l’aneddoto dietro la canzone, pensata inizialmente come sorpresa da far trovare proprio alla figlia il giorno dell’uscita dell’album. La cantante aveva definito il brano come uno dei più veri della sua intera carriera.

Spazio anche all’argomento Sanremo. Il prossimo 6 febbraio inizierà infatti la 74esima edizione della nota kermesse musicale, ma Laura Pausini non ci sarà. La cantante aveva rivelato di esser stata chiamata, ma non vi prenderà parte a causa degli impegni con il suo tour.