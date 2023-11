Laura Pausini: “I miei amici allucinati per il rapporto con mio marito”

Laura Pausini è una delle cantanti di maggior successo del panorama italiano e internazionale. Poche settimane fa è uscito il suo ultimo album, intitolato Anime Parallele. Il prossimo 8 dicembre partirà invece in un tour italiano, che coinvolgerà diverse città italiane come Rimini, Rima, Bologna, Torino e Milano. Intervistata da Repubblica, Laura Pausini ha svelato alcuni dettagli del suo nuovo disco e non solo.

Il nuovo album e il rapporto con il marito Paolo Carta

Anime Parallele è un manifesto sui diritti: insieme si percorrono le stesse strade, ma con desideri diversi. L’argomento preferito è l’amore e nella canzone Davanti a noi, Laura Pausini spiega il legame con il marito Paolo Carta: “Mi sono sposata dopo 18 anni perché ho capito che ognuno di noi ha la propria individualità. Lasciandoci liberi di essere chi siamo preserviamo il rapporto. I miei amici sono allucinati perché ci guardiamo come se fossimo fidanzatini. Tra noi c’è amore, passione, fiducia e rispetto delle libertà reciproche“.

La cantante ha raccontato che negli anni passati era molto gelosa del marito: “Anche oggi se qualcuno lo guarda in maniera ammiccante” ha confessato. In Anime Parallele spicca anche la canzone Dimora naturale, dove c’è sua figlia. Laura ha spiegato come, inizialmente, l’idea fosse quella di fargliela trovare come sorpresa il giorno dell’uscita dell’album, ma le cose sono andate diversamente: “L’ho cantata di notte, ho lo studio di registrazione in casa, lei è scesa e ha insistito per cantarla. Le ho messo le cuffie, ha cantato sul ritornello dov’era registrata la mia voce, in italiano e in spagnolo. Pensavo di tenerla per noi, ma il mio manager mi ha detto di lasciarla. È una delle canzoni più vere della mia carriera“.

Nel nuovo disco di Laura Pausini c’è anche Flashback, canzone dedicata ad una ragazza che subì violenza da parte del padre. La cantante ha spiegato di essere molto legata a questa ragazza: “15 anni fa mi chiamò in radio, piangeva. Abbiamo avuto un rapporto telefonico del quale non avevo mai parlato“. Laura ha poi confidato: “Ora ha pubblicato un libro, è diventata infermiera, si è sposata e ha due bambini. Ho scritto Flashback e non le ho detto niente fino al giorno delle foto del disco“.

Laura Pausini a Sanremo 2024? La riposta della cantante

Nell’intervista c’è stato spazio per parlare del Festival di Sanremo (qui i dettagli su Sanremo Giovani), in partenza il prossimo 6 febbraio e con molte indiscrezioni sui possibili cantanti in gara. Quando è stato chiesto a Laura Pausini se tornerà o meno in quella kermesse musicale dove tutto è cominciato, la cantante ha risposto chiaramente: “Non ci sarò, anche se mi hanno chiamato. Sono in tour“.

Laura Pausini ha raccontato anche del suo passato. Negli anni novanta, ad esempio, non essendo ancora consolidati i meccanismi del digitale, bisognava partire per portare la propria canzone alla radio, dove oggi basta una semplice mail. Ecco quindi che la cantante passò del tempo in diversi paesi europei, come la Germania, la Francia e la Finlandia. Laura ha poi raccontato del Sanremo del 1993, dove il direttore di un’importante radio olandese si innamorò de La solitudine. La cantante ha confessato: “Se non ci fosse stato Pippo Baudo che sceglieva La solitudine, non sarei qui. Da direttore artistico ti seguiva passo dopo passo“.