Sanremo Giovani, gli 8 finalisti: tra gli artisti ex Amici e X Factor

Sono stai ben 564 gli artisti che hanno mandato la propria richiesta per poter prendere parte alla nuova edizione di Sanremo Giovani. Dopo una prima scrematura, poi, ne sono rimasti 49, i quali hanno tenuto un’audizione dal vivo nella storica sede della radiofonia di Via Asiago a Roma, davanti alla Commissione Musicale, presieduta dal direttore artistico Amadeus e composta dalla vicedirettrice Intrattenimento Prime Time Federica Lentini, dal Maestro Leonardo De Amicis e dall’autore Massimo Martelli. Proprio poco fa, Amadeus ha annunciato chi tra di loro sono stati selezionati come gli otto finalisti ufficiali. E, diversi di questi volti, sono già noti nel mondo della musica e della televisione. Ecco l’elenco completo:

I Santi Francesi con “Occhi Tristi”;

Clara Soccini con “Boulevard”;

I bnkr44 con “Effetti speciali”;

Vale Lp con “Stronza”;

Tancredi con “Perle”;

Grenbaud con “Mamà”;

Jacopo Sol con “Cose che non sai”;

Lor3n con “Fiore D’inverno Musica”.

Sicuramente, diversi nomi non sono parsi noti al grande pubblico. Ad esempio, tra i finalisti troviamo Tancredi, ex allievo della 20esima edizione di Amici. Il cantante aveva riscosso un discreto successo con il singolo “Las Vegas” e successivamente aveva duettato con Donatella Rettore nel brano “Faccio da me”. Dopodiché, ci sono anche I Santi Francesi, gruppo vincitore della scorsa edizione di X Factor. E ancora, Clara Soccini: protagonista della terza stagione di ‘Mare Fuori‘ dove ha vestito i panni di Crazy J, nonché voce di una delle più grandi hit dell’ultimo anno tratta proprio dalla serie, “Origami all’alba”.

I bnkr44, invece, sono già saliti sul palco dell’Ariston lo scorso anno, per accompagnare Sethu nella serata cover, mentre la napoletana Vale Lp due anni fa ottenne un discreto successo con la canzone “Porcella”. Dal mondo social, è sbarcato Grendbaud, uno degli streamer più seguiti su Twitch, la piattaforma di streaming e intrattenimento, dove vanta quasi 900mila seguaci. Infine, Jacopo Sol è un cantautore e musicista originario di San Severo e Lor3n è un cantautore molisano di 22 anni.

I ragazzi prenderanno parte alla serata di Sanremo Giovani il 19 dicembre in prima serata su Rai 1 dal Teatro del Casinò di Sanremo. Agli otto finalisti, si aggiungeranno anche i 4 cantanti provenienti da Area Sanremo. Saranno dunque in 12 a contendersi tre posti tra i Big in gara al Festival di Sanremo il prossimo febbraio.