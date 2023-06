Sanremo Giovani 2023, metà giovani tagliati: così cambia il Festival

Dopo le voci circolate sul conduttore, poi affievolitesi, il Festival di Sanremo torna al centro dell’attenzione, stavolta con il regolamento di Sanremo Giovani 2023. La competizione servirà a decretare quali artisti emergenti saranno meritevoli di prendere parte alla settantaquattresima edizione del Festival. Andando ad osservare il suddetto regolamento, ci si accorge di una novità.

Il cambio nel regolamento: giovani dimezzati

Quest’anno, infatti, saranno tre i concorrenti che verranno ammessi al Festival. Si cambia rispetto allo scorso anno, dove i vincitori di Sanremo Giovani furono sei (Colla Zio, Olly, Gianmaria, Shari, Sethu e Will). C’è chi vede in questo dimezzamento un vantaggio per la prossima edizione del Festival, considerando le esibizioni dei giovani come uno dei momenti meno interessanti della kermesse.

Al di là delle opinioni sulla qualità delle esibizioni degli artisti emergenti, il regolamento si compone di alcuni altri aspetti importanti. Le canzoni verranno selezionate dal direttore artistico, Amadeus, aiutato da una Commissione Musicale che egli stesso presiede. Nella Commissione saranno presenti anche esperti del mondo della musica, della cultura e della comunicazione multimediale.

Requisiti e processo di selezione: verso Sanremo 2024

Il processo di selezione culminerà con una serata finale in diretta su Rai 1, la stessa in cui, solitamente, vengono annunciati i titoli di tutte le canzoni in gara al prossimo Festival. A prendere parte alla serata saranno otto concorrenti selezionati dalla commissione sopra citata, mentre altri quattro proverranno da Area Sanremo. Le dodici canzoni verranno giudicate da un’ulteriore commissione, che selezionerà i tre giovani meritevoli di partecipare, con un nuovo pezzo inedito, alla settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo.

I giovani a prendere parte alla competizione dovranno avere un’età compresa tra i 16 e i 30 anni, oltre a non aver mai preso parte a precedenti edizioni di Sanremo, così come non possono partecipare al canale parallelo Area Sanremo. I concorrenti dovranno anche essere presenti nel mercato musicale con almeno due singoli (non si conta l’inedito che presenteranno nella competizione). Le canzoni che i tre giovani vincitori presenteranno al Festival saranno valutate dalla Commissione Musicale. Sulle canzoni saranno poi possibili “eventuali interventi ritenuti opportuni dal Direttore Artistico“.

Le case discografiche potranno inviare le domande di partecipazione dei propri artisti dal 15 giugno al 15 ottobre. I 12 giovani selezionati prenderanno parte ad una serata su Rai 1, in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo. La serata si svolgerà a dicembre 2023.