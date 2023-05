Sanremo e “emissari” Rai, parla Amadeus: “Cosa è davvero successo”

Non accennano a fermarsi le voci su ciò che sarà Sanremo 2024, condotto, con ogni probabilità, da Amadeus, per la quinta volta consecutiva. Dopo alcuni rumors sul possibile addio del conduttore alla kermesse, negli ultimi giorni stanno circolando voci anche su altri elementi della trasmissione, come i cantanti in gara.

Emissari Rai a Sanremo: quanto c’è di vero

Smentito il retroscena di Fiorello sul possibile addio di Amadeus, nei giorni a seguire ha iniziato a diffondersi un’altra particolare notizia. Il Corriere della Sera, infatti, aveva riportato come il conduttore fosse irritato per la presenza di emissari Rai durante il casting dei giovani per il prossimo Festival di Sanremo. Il motivo? Vigilare al fine di evitare nuovi profili “alla Rosa Chemical“. Si ricordano, infatti, le polemiche scaturite dalla “provocazione” del cantante durante la passata edizione della kermesse, con il tanto discusso bacio a Fedez in diretta.

Stando alla notizia, fino a poche ore fa, sembrava che la Rai volesse tutelarsi ed evitare nuovi casi come quello sopra citato. Durante la puntata di martedì 30 maggio di Viva Rai 2, però, è arrivata la smentita da parte dello stesso Amadeus, apparentemente confutando quanto riportato dal Corriere della Sera. “Non ci sono agenti segreti che controllano niente” ha rassicurato il conduttore, ribadendo come il suo lavoro di organizzazione della kermesse, assieme all’amministratore delegato, stia procedendo serenamente.

La smentita e i retroscena: Amadeus alla guida di Sanremo 2024

Non solo assenza dei suddetti emissari, quindi, ma lo stesso Amadeus sembrerebbe sempre più certo di condurre anche la prossima edizione del Festival. Fiorello, a Tv Talk, è ritornato sul famoso retroscena riguardante la confidenza fattagli da Amadeus, che si era detto incerto sul condurre Sanremo 2024. Fiorello ha voluto confessare come, le parole dette durante quella puntata di Viva Rai 2, facessero parte di uno scherzo.

Sembrerebbe, dunque, che Amadeus possa organizzare la prossima edizione della kermesse senza particolari vincoli, esprimendo quella libertà artistica che, fino ad oggi, gli ha consentito di realizzare quattro edizioni consecutive di enorme successo. Non parrebbe esserci alcun particolare controllo, almeno così si dice, da parte della Rai. Indipendentemente dalla presenza o meno di suddetti profili “alla Rosa Chemical”, siamo quasi sicuri che la prossima edizione del Festival di Sanremo non ci deluderà.