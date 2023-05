Amadeus via da Sanremo? La Rai rompe il silenzio: parlano i vertici

Le indiscrezioni sulla Rai che verrà pare arrivino a coinvolgere anche chi sembrava intoccabile e sicuro del suo posto a Viale Mazzini. Tra questi, Amadeus, conduttore, tra i tanti programmi, delle ultime quattro edizioni del Festival di Sanremo. “Amadeus mi ha detto: ‘Non so se quest’anno farò Sanremo. Forse ho intenzione di non farlo’” queste erano state le parole di Fiorello a Viva Rai 2, che avevano sganciato una vera e propria bomba sul futuro della kermesse musicale. Nelle ultime ore, tuttavia, la Rai ha voluto precisare la situazione.

Le parole di Fiorello: quanto c’è di vero. Parlano i vertici Rai

In Rai, infatti, hanno voluto specificare che l’Ad Sergio e il conduttore stanno regolarmente portando avanti i preparativi per la prossima edizione del festival di Sanremo, la quinta consecutiva per Amadeus. “Stanno lavorando tranquillamente alla prossima edizione” le parole dei vertici di Viale Mazzini. D’altronde, il suo contratto lo vedrebbe blindato fino al 2024, sia per la conduzione che per la direzione artistica dell’evento. Il posto di Amadeus, quindi, sembrerebbe al sicuro.

Nonostante l’avvicendamento di un nuovo governo, e di un nuovo piano per il palinsesto Rai, Amadeus dovrebbe rimanere dov’è. Le ipotesi di un suo addio, probabilmente, erano aumentate anche in memoria della nota insurrezione della destra durante la precedente edizione del Festival, in occasione delle provocazioni di Rosa Chemical e Fedez. Con Meloni al governo, quindi, si era arrivato a pensare che Amadeus rischiasse il posto.

Rai Meloni, Amadeus rimane (o almeno così sembra)

Quando le prime indiscrezioni su un suo possibile addio avevano iniziato a rincorrersi, Fiorello era stato il primo a prendere le difese dell’amico conduttore: “Giù le mani da Amadeus” aveva detto. Sembra improbabile, nonostante tutto, che l’ipotesi di un suo addio anticipato possa concretizzarsi. Quasi sicuramente, salvo clamorosi colpi di scena, specialmente dopo le parole dei vertici Rai, Amadeus rimarrà dov’è per il quinto anno di fila, scegliendo gli artisti per la prossima edizione del Festival.

E le parole riportate da Fiorello? Probabilmente, Amadeus deve aver confidato, in un momento di sconforto, il suo malumore. I tanti cambi e le incertezze sul futuro del palinsesto Rai, potrebbero aver contribuito a tale confessione. Risulta difficile, ad oggi, pensare una Rai senza Amadeus. Il conduttore, infatti, totalizza quasi 5 milioni di spettatori ogni sera, grazie ad Affari Tuoi, rappresentando, a Viale Mazzini, una garanzia per gli ascolti.