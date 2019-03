Taylor Mega sotto accusa a Pomeriggio 5: tutti contro uno, interviene Barbara

Pomeriggio 5, Taylor Mega sotto accusa nella puntata di venerdì 8 marzo

Nel giorno della Festa delle Donne, Taylor Mega a Pomeriggio 5 è stata attaccata da tutti gli altri ospiti. Anzi, non proprio tutti, perché fra questi c’era anche Tommaso Zorzi, che è un suo amico e ha voluto difenderla. Anche se Taylor ha saputo difendersi bene anche da sola. Per l’influencer, anzi come sottolinea sempre lei influencer marketing, sono piovute accuse da ogni dove e su ogni cosa. Sul suo lavoro, sul suo stile di vita, sul suo modo di gestire i social network e persino su un hashtag che ha creato, ovvero “#sobriedomani”, che, secondo il conte Roberto Filo Della Torre di Santa Susanna, sarebbe poco intelligente. Oltre a dover sottolineare più e più volte che il suo vero nome è Elisia e non Eloisa come invece veniva chiamata da un ospite di Barbara d’Urso, Taylor è stata presa di mira da Salvo del Grande Fratello.

Taylor Mega: niente Cabina Rossa per l’influencer? L’accusa

Il pizzaiolo ha esordito così: “Non è voluta andare nella Cabina Rossa perché lei non può andare. Perché la signora è di alti livelli”. Salvo si riferiva chiaramente a un episodio che risale a prima della trasmissione e la cabina è un momento noto dei programmi della d’Urso. Pare che l’ex naufraga dell’Isola dei famosi abbia deciso di non parteciparvi. Per tutta la durata del salotto, comunque, Taylor è stata accusata di ostentare troppa ricchezza. Monica Setta, per esempio, ha detto che potrebbe farne a meno visto che in Italia c’è gente che fa fatica ad arrivare alla fine del mese. “Io non posso farmi carico dei problemi di tutta Italia. La ricchezza viene molto demonizzata. Io la vedo come una conquista”, ha risposto l’influencer. Ciò che non è piaciuto agli ospiti di Pomeriggio 5 è che Taylor accusasse di invidia chi le ha mosso delle critiche.

Taylor Mega sotto accusa: le ultime news da Pomeriggio 5

A proposito del suo lavoro, oggetto di critiche anche a Domenica Live poche settimane fa, ha detto: “Capisco che non puoi capire cosa è l’influencer marketing, capisco che tu non lo conosci, è una cosa un po’ troppo giovane diciamo”. L’ex naufraga è effettivamente una realtà nuova, ma è comunque una realtà. Le hanno fatto notare che oggi non è facile fare i soldi e anche in questo caso Taylor ha avuto la risposta pronta: “Appunto. Allora dimmi che sono brava”. Secondo alcuni Taylor farebbe passare un messaggio sbagliato e cioè che i soldi sono tutto. “Il denaro non deve essere visto come qualcosa di brutto se è un risultato di duro lavoro”, ha ribattuto lei.

Pomeriggio 5, Barbara d’Urso interviene su Taylor Mega

Barbara è dovuta intervenire più volte nel corso della discussione, perché era diventato ormai un tutti contro uno. La conduttrice ha voluto calmare i suoi ospiti e difendere la ragazza, a cui però ha fatto notare che deve molto alla sua bellezza. Su domanda, Taylor ha effettivamente detto che non è laureata, perché “è molto utile, non sempre è necessaria” secondo lei. Insomma, una puntata non molto facile per Elisia Todesco, vero nome di Taylor Mega. Nessun accenno alla fine della sua storia con Tony Effe.