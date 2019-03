Taylor Mega e Tony Effe si sono lasciati: la risposta di lui dopo annuncio Instagram

Taylor Mega e Tony Effe non stanno più insieme: il messaggio dell’ex naufraga

Taylor Mega e Tony Effe si sono lasciati. L’influencer dell’Isola dei famosi 2019 ha annunciato poco fa la rottura con il cantante della Dark Polo Gang. Con un messaggio su Instagram, infatti, Taylor ha fatto sapere che è di nuovo single. Nessun rancore fra i due, anzi nel post in questione ha anche usato una foto insieme all’ormai ex fidanzato – quella che vedete in apertura -. “Ragazzi la verità è questa, è un po che sentivo il bisogno di dirvelo e adesso finalmente esco allo scoperto, e con la stessa semplicità che mi contraddistingue voglio raccontarvi come stanno realmente le cose. Io e Tony non stiamo più insieme”, così ha cominciato il suo messaggio l’ex naufraga.

Taylor Mega single, è finita con Tony Effe: lei scrive su Instagram, lui risponde

I motivi per cui Taylor Mega e Tony Effe non stanno più insieme non sono stati resi noti, non in maniera dettagliata almeno. Nonostante ciò, Taylor nel suo post Instagram ha aggiunto qualcos’altro: “Le nostre strade si sono divise. Abbiamo preso questa decisione di comune accordo perché i nostri obbiettivi erano troppo diversi. Nessun rancore e nessun rimorso, rimarrà per sempre un bellissimo ricordo”. A dimostrazione del fatto che si siano lasciati in buoni rapporti è arrivato il commento di Tony Effe sotto questo post dell’influencer. “Sei una persona vera e speciale. Tvb x sempre”, ha scritto il cantante aggiungendo anche dei cuori rossi.

Taylor Mega dopo l’Isola dei famosi torna single: “Preparatevi a conoscere una nuova Taylor”

Taylor e Tony Effe si sono lasciati in buoni rapporti, insomma. Solo un paio di settimane fa lei diceva di essere innamorata, ma è tutto finito. Evidentemente si sono resi conto di essere incompatibili o di avere visioni diverse sul futuro di coppia. Il messaggio su Instagram dell’ex protagonista dell’Isola 2019 comunque non finisce qui, perché ha anche aggiunto una frase, finale, per i suoi fan: “Preparatevi a conoscere una nuova Taylor perché ho riservato delle grandissime novità per tutti voi”.