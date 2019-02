Taylor Mega: figlio, matrimonio, l’amore con Tony e l’ultima rissa

Taylor Mega dopo l’Isola dei Famosi: il desiderio di un figlio, le nozze e la storia con Tony

Taylor Mega ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi. La rivista diretta da Alfonso Signorini ha chiesto alla giovane ex naufraga dell’Isola dei Famosi alcuni particolari in più sul suo lavoro e sulla sua situazione sentimentale. La donna è fidanzata con il trapper Tony Effe da diversi mesi ormai. I due condividono la loro storia d’amore attraverso vari scatti social e storie Instagram che quotidianamente pubblicano nei loro profili privati. Al giornale di gossip, la ragazza ha svelato di essere molto innamorata e di avere accanto un uomo molto dolce, anche se all’apparenza può sembrare un duro.

Isola dei Famosi, Taylor Mega: un figlio, il matrimonio e il lavoro

Taylor Mega desidera avere una famiglia tutta sua, ma prima ha bisogno di pensare al suo marchio. “Voglio le nozze e un figlio, ma prima ho bisogno di far crescere il marchio Taylor Mega.” A chi l’accusa di essere una escort risponde: “Sono una marketing influencer, che non significa fare le marchette! Secondo lei, se io fossi una escort come dicono gli invidiosi, sarei andata sull’Isola o mi sarei fatta un mazzo così sui social? Io sono Taylor e investo su me stessa. Guadagno con il web, le campagne pubblicitarie, gli sponsor….”

Taylor Mega dopo l’Isola: rissa con Chadia e non solo, l’ex naufraga si svela

In questi ultimissimi giorni, la Mega è finita al centro del gossip anche a causa di una lite tra lei e la rapper Chadia Rodriguez. Le due sembrano essere arrivate addirittura alle mani. Su questo particolare dettaglio, Taylor ha le idee piuttosto chiare. “Lei mi ha offeso, io ho alzato il gomito, poi è scoppiato il caos. Non sono aggressiva, ma non pestare i piedi a Taylor Mega, baby!” In tutto ciò, la donna di Milano ha rivelato anche di aver iniziato a pensare al cinema.