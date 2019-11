Taylor Mega scontro Dandolo: “Str…ate”, chiarito mistero del fidanzato

Taylor Mega si è fidanzata in gran segreto? La fashion blogger dà una risposta precisa dopo le ultime notizie sulla sua vita privata

Non finiscono mai i gossip su Taylor Mega, la famosa influencer che riesce a far parlare sempre di sé. Persino quando non fa nulla. Da qualche giorno serpeggia una notizia che riguarda la sua vita privata: la bella biondina avrebbe cominciato una frequentazione con un uomo… Ma chi è davvero? Taylor ha voluto chiarire la situazione sul suo profilo Instagram, dove i suoi follower sono in continuo aumento e, ovviamente, sono dalla sua parte: credono solo alle parole che escono dalla sua bocca. Hanno un fondo di verità i pettegolezzi sul nuovo fidanzato di Taylor Mega? Lei ha ammesso che non c’è nessun principe azzurro nella sua vita… e nemmeno nessuna principessa!

Gossip Taylor Mega: l’influencer è single e decide di vuotare il sacco

Dopo aver fatto chiacchierare per quello che è successo a Live – Non è la d’Urso (secondo Striscia la Notizia avrebbe bevuto un bicchierino di troppo), ha adesso voluto ribadire che è al cento per cento single: “Visto che stanno girando un po’ di notizie fake al riguardo: no, sono single, non mi vedo con nessuno da un bel po’ e sto da Dio così”. Questa è stata la precisazione che la fashion blogger ha voluto fare su Instagram. Nonostante questa smentita, continuano a circolare le notizie sul suo presunto fidanzato e Taylor ha deciso di attaccare un giornalista in particolare.

Taylor Mega attacca Alberto Dandolo: ecco cosa gli ha detto

Taylor Mega non vuole più rimanere in silenzio e ha deciso di criticare apertamente Alberto Dandolo con queste parole: “Vorrei capire se Dandolo le str…ate da scrivere se le sogna la notte, se le inventa di sana piante o se scrive su commissione di qualcuno per andare sui giornali col mio nome. Chissà!”. La sua relazione con Giorgia Caldarulo è definitivamente archiviata e, qualora dovesse fidanzarsi di nuovo, siamo sicuri che i suoi follower (e Barbara d’Urso) sarebbero i primi a saperlo!