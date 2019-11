Striscia la Notizia smaschera Taylor Mega: dalla d’Urso ubriaca, fuori onda

Striscia la Notizia smaschera Taylor Mega: a Live – Non è la d’Urso ubriaca, divulgati i fuori onda

Durante l’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso, Taylor Mega è intervenuta in collegamento da Sharm el-Sheikh. E subito è parso evidente che qualcosa non quadrasse: l’influencer ha biascicato, facendo fatica a tenere il filo logico del discorso. Immediatamente in studio se ne sono accorti e in molti hanno creduto che la ragazza si fosse fatta qualche bicchierino prima di andare in onda. Taylor ha negato, ma a quanto sembra le cose stanno in un altro modo rispetto alla sua versione. A smascherarla ci ha pensato Striscia la Notizia, che ha trasmesso dei fuori onda inediti che l’hanno inchiodata. Il sentore che fosse alticcia, quindi, non è stato per nulla infondato.

“Non posso fare l’ubriaca… Ma ti rendi conto che quando vado in onda sono peggio?”

“Toglietele er vino”, si sente fuori campo, prima che Taylor si colleghi per l’intervento a Live – Non è la d’Urso. Ma non è finita qui. Le clip mandate in onda da Striscia la Notizia mostrano l’influencer piuttosto alticcia. “Questa vodka e una mer…a, mi gira la testa”, esclama ridendo. Poi svela che i bicchieri dell’alcolico russo di cui ha goduto prima di parlare in trasmissione sono stati quattro. E ancora: “Non posso fare l’ubriaca… Ma ti rendi conto che quando vado in onda sono peggio?”. Infine la candida ammissione: “Stavolta sono brilla!”. Eh già, e infatti molti, nel salotto della d’Urso, se ne sono accorti.

Nel talk, durante l’intervento di Taylor, si è riso molto. Anche Barbara ha scherzato sulla questione, consigliando alla ragazza di non farsi un altro spritzzettino. A proposito della d’Urso, nelle scorse ore è tornato all’attacco Massimo Giletti. Il conduttore di Non è l’Arena, in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, ha tuonato nuovamente contro la collega e il suo modo di fare televisione. Si attende la replica della presentatrice napoletana.