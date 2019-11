Barbara d’Urso, fiume in piena Giletti: è guerra aperta, l’intervista

Barbara d’Urso, Massimo Giletti è un fiume in piena. L’intervista, è guerra aperta contro la collega: “Non possiamo accettarlo”

Massimo Giletti continua a ‘battere’ duro nei confronti di Barbara d’Urso e del suo modo di fare televisione. Siamo giunti al termine di un’amicizia? Al di là dei rapporti personali tra i due colleghi, risulta chiaro che il conduttore di Non è l’Arena ha deciso di puntare il dito senza se e senza ma su alcune scelte operate dalle trasmissioni della presentatrice partenopea. Dopo le punzecchiature sul caso Pamela Prati, domenica scorsa a La7 ha criticato Barbara per come ha affrontato il matrimonio tra il cantante neomelodico Tony Colombo e Tina Rispoli, vedova del boss Gaetano Marino. Oggi, lungo le colonne del Fatto Quotidiano, Giletti è tornato a tuonare contro la d’Urso.

Giletti vs d’Urso: “Qualche domanda inizio a pormela”

“Mi chiedo ma siamo sicuri che sia sotto testata giornalistica? Quel modo di fare televisione si può nascondere dietro la dicitura testata giornalistica? Davvero essere giornalisti vuol dire avere un patentino o una sigla?”, si chiede Giletti, dandosi una risposta: “Se è così io qualche domanda inizio a pormela perché per me essere giornalisti è tutt’altra cosa”. Il conduttore di Non è l’Arena afferma che ad alcuni personaggi non si dovrebbe dare visibilità:”Nel momento in cui gli dai spazio non puoi non renderti conto dell’effetto della continuità della presenza di chi non deve stare in televisione e non deve diventare personaggio.”

“La distorsione della realtà passa attraverso anche tutto questo e noi non possiamo accettarlo”

“Quando tu (Barbara d’Urso, ndr) accetti di far dire alla Rispoli ‘siete voi che dite che sono legata alla camorra’ non va bene, sono i fatti che parlano di una situazione che stride con la descrizione che fa Barbara della principessa con la coroncina”, prosegue Giletti, sempre lungo le pagine de Il Fatto Quotidiano. “La distorsione della realtà – continua – passa attraverso anche tutto questo e noi non possiamo accettarlo (…) non si può far finta di non sapere cosa si racconta in televisione. Se racconti il matrimonio devi sapere cosa si nasconde dietro il matrimonio”.

La d’Urso avrebbe ostacolato l’approdo di Giletti a Mediaset? La risposta del conduttore

Inoltre Giletti, quando gli viene ricordato che in passato è circolata una voce, narrante che la d’Urso avrebbe ostacolato un suo possibile approdo a Mediaset, ha risposto: “Lo dicono in molti, io ho sempre pensato che se l’editore si lascia imporre le regole del gioco da un conduttore non fa il suo lavoro. Ho dialogato con Mediaset poi non si è andati oltre, bisognerebbe chiedere a loro il perché”.