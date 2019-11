Taylor Mega oggi è single ma è attratta da Alba Flores, Nairobi ne La casa di carta

Taylor Mega ha voltato pagina. È già finita infatti la liaison con Giorgia Caldarulo, nota ai più per il ruolo di corteggiatrice a Uomini e Donne. Dopo la polemica scoppiata qualche settimana fa le due si sono lasciate: a detta di Taylor Giorgia non avrebbe retto la pressione mediatica. E la Mega è andata avanti, si sta guardando intorno ed è pronta a nuove esperienze amorose. Che siano maschili o femminili poco importa per l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. L’importante è trovare una persona con cui stare bene nella quotidianità e nelle occasioni più speciali. “Mi attrae Alba Flores, che interpreta Nairobi ne La casa di carta”, ha confidato la 26enne al settimanale Nuovo. Al momento, però, non c’è nessun nuovo amore per la Mega. “Il gossip di un flirt con un calciatore? Falso, i calciatori non sono il mio genere. E poi basta con gli italiani, oggi sogno un amore internazionale“, ha puntualizzato la giovane, il cui vero nome è Elisia Todesco.

Taylor Mega: nessuna relazione segreta in questo periodo

“Non c’è nulla di studiato in me, sono così come mi vedono. Anzi, i flirt che vivo segretamente sono molti di più di quelli che raccontato i giornali e che la gente immagina”, ha puntualizzato Taylor Mega. “Confermo di essere tornata single e sono molto felice. Da single sto bene”, ha aggiunto. L’ex fiamma di Flavio Briatore e Sfera Ebbasta ci ha poi tenuto a precisare che non sogna una famiglia tutta sua, a differenza delle ragazze della sua età. “Il mio istinto materno è pari a zero. Molti pensano che come donna non sei completa se non fai un figlio, ma non è così: ci si può realizzare in mille altri modi, non tutte siamo fatte per essere madri. Mi vedo inarrestabile nel portare avanti la mia carriera”, ha chiarito.

Taylor Mega protagonista del calendario di For Men 2020

E a proposito di carriera, di recente Taylor Mega ha posato senza veli per il calendario di For Men 2020. Un impegno con un fine importante, come ammesso dalla modella: “Ho posato senza prendere un euro. Il mio compenso va a un’associazione che sostiene le vittime di violenza”.