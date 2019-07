Taylor Mega dieta con verdure: “Ma ingrasso lo stesso!”

Dieta Taylor Mega estate 2019: la confessione dell’influencer

Taylor Mega è perennemente a dieta, come ha fatto sapere attraverso le sue Instagram stories. Vorrebbe arrivare al suo peso ideale (anche se sta benissimo così!) e quindi non può ingerire troppe calorie. Sì, anche in vacanza. Pubblica spesso video in cui la vediamo mangiare tanta verdura, ma si è comunque lamentata perché continua a ingrassare. Ma dove? Da quando conosciamo Taylor (da qualche anno) ha sempre esibito un fisico perfetto, che non ha bisogno di chissà quale miglioramento; e invece lei è sempre scontenta: si è prefissata di raggiungere determinati chili e non sarà soddisfatta finché non ce la farà.

Taylor Mega vorrebbe dimagrire ancora e ringrazia i fan per tutto l’affetto dimostrato

Durante la sua vacanza con Erica Piamonte, Taylor Mega ha detto: “Mangio queste m…e e ingrasso lo stesso! Non capisco me lei mangia sempre pasta ed è magrissima!”. In realtà gli esercizi in palestra (e in hotel) le stanno permettendo di raggiungere gli obiettivi fissati. Taylor, comunque, non è ossessionata dal suo peso e si sta godendo quest’estate: è sempre circondata dall’affetto dei suoi fan; ecco cos’ha scritto per loro: “Dico che l’Italia è un paese bellissimo, ma la cosa che mi rende più orgogliosa di essere italiana, sono gli italiani! Grazie di cuore per tutto il calore che mi trasmettete ogni volta che mi incontrate! Grazie perché mi permettete di essere me stessa al 100%! Grazie perché ogni volta che mi incontrate avete sempre una parola positiva, un complimento o un sorriso da regalarmi”.

Taylor Mega ultime notizie

Mentre Daniele e Martina hanno avuto uno scambio di messaggi su Instagram, Taylor Mega dimostra sempre la sua umiltà (nonostante qualcuno potrebbe pensare il contrario): “Una delle domande che mi viene rivolta più frequentemente è: Taylor ma non ti pesa fare sempre foto con tutti? La mia risposta è sempre la stessa: no, perché è la dimostrazione più pura di gradimento da parte degli italiani. Quindi non mi resta che dirvi grazie di cuore”.