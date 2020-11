Taylor Mega, confessione spinosa: “Gregoraci mi aggredì verbalmente”

Le rivelazioni a Live-Non è la d’Urso non mancano mai. Ieri sera ospite della puntata è stata anche Taylor Mega. La bionda influencer ha voluto raccontare il suo incontro con Elisabetta Gregoraci di qualche anno fa e togliersi qualche sassolino dalla scarpa. A quanto sembra tra le due non è mai corso buon sangue per via del flirt tra la Mega e Flavio Briatore, avvenuto subito dopo la rottura del matrimonio con la ex moglie.

Il fatto risale al 2018. Taylor Mega ha raccontato alle telecamere di Barbara d’Urso che la reazione di Elisabetta di qualche anno fa nel vedere lei e Briatore insieme non è stata delle più pacate e signorili. Infatti, la modella ha raccontato di essere stata aggredita verbalmente dalla Gregoraci in un noto albergo milanese. Mentre stava con la sua cagnolina nella hall. La showgirl calabrese le si sarebbe avventata contro urlando di prima mattina, senza alcun freno inibitore.

“Io ho avuto un episodio con Elisabetta Gregoraci. All’epoca io non la conoscevo ed ero in un hotel, un famoso albergo a Milano. E praticamente io non la conoscevo non sapevo chi fosse e niente. Lei però si è messa ad urlare in mezzo alla hall di questo albergo. Si era messa a gridarmi contro.”

La reazione della Mega sarebbe stata di grande stupore dal momento che non conosceva minimamente chi fosse Elisabetta. Ieri in trasmissione, la modella ha sottolineato come la gieffina si rivolgesse all’ex marito dicendo: “C’è la tua ex vedi?” e ha aggiunto che lei avrebbe risposto con molta tranquillità all’agitazione della ex moglie di Briatore.

In studio da Barbara d’Urso Taylor si è domandata il perché della reazione così focosa della Gregoraci dal momento che prima di allora non si erano mai viste. Eppure fin da subito aveva capito che l’ex moglie di Briatore era ancora molto legata all’imprenditore.

“Se non mi conosci perché mi urli contro? Mi diceva: ‘ah si c’è anche lei, la ex…’. Lei rivolgendosi e lui diceva: ‘c’è la tua ex vedi?’. Sì, ho avuto un flirt con Flavio Briatore, più o meno. Si sapeva, uscì su tutti i giornali. Io però non conoscevo Elisabetta, che però si è messa ad urlare di prima mattina.”

Già qualche anno fa, infatti, la Mega aveva parlato dell’episodio in alcune interviste e non aveva nascosto che il motivo della rottura con Briatore era stata anche la forte presenza e vicinanza di lei, che avrebbe reso tutto più difficile.

La modella aveva anche fatto notare che a quel tempo Elisabetta era fidanzata con un altro uomo e che quindi non capiva proprio il motivo per cui si fosse irritata così tanto.

Taylor Mega e la storia con Flavio Briatore

La relazione tra Taylor Mega e Flavio Briatore risale a quando lei aveva ventiquattro anni, nel 2018. Al settimanale “Chi” aveva raccontato la sua amarezza verso una storia finita male dopo mesi di frequentazione. La bionda influencer, più giovane di Briatore di quarantaquattro anni, aveva confessato di essere stata innamorata persa di lui tanto da immaginarlo anche come il padre dei suoi figli.

Purtroppo la storia sarebbe capitolata non tanto per la differenza d’età tra i due ma per la presenza ingombrante di Elisabetta Gregoraci per cui la Mega dice di aver avuto profondo rispetto. Infatti, sia lei che Flavio avevano cercato di mantenere il rapporto segreto e lontano dai riflettori per non far soffrire sia Elisabetta, sia il figlio Nathan Falco, a cui Flavio Briatore è legatissimo.