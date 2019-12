Flavio Briatore, Taylor Mega svela retroscena inediti sulla loro storia

Flavio Briatore, Taylor Mega racconta per la prima volta dei retroscena inediti sulla storia con l’imprenditore. Signorini: “Lui non può smentire perché è vero”

Sul finire dell’estate del 2018, il gossip parlò di una nuova fiamma giovanissima per Flavio Briatore. Quella fiamma era Taylor Mega, all’epoca non ancora sulla cresta del gossip. Ma il flirt ci fu o no? L’influencer friulana, che circa la sua vita privata è sempre stata tutt’altro che incline alla privacy, non ha però quasi mai parlato del legame che ebbe con l’imprenditore. In molti si sono chiesti se in effetti ci fu davvero qualcosa oppure no. Durante la puntata di #cr4 La repubblica delle donne (in onda l’11 dicembre 2019), Mega è tornata a parlare del flirt con l’ex marito della Gregoraci, svelando retroscena inediti.

“La storia è uscita un mese dopo, il flirt era già finito”

Taylor è sbarcata, in compagnia della sorella (anch’essa influencer), negli studi di #cr4 La repubblica delle donne. Chiambretti le ha chiesto se davvero ci fu una storia con Briatore. “Lui non può smentire ciò che è vero”, è intervenuto Alfonso Signorini, presente nello show. Il giornalista ha anticipato la friulana che poi ha dichiarato: “Non ne parlo spesso, ma vorrei chiarire molte cose. Nel periodo in cui c’è stato questo flirt io non volevo che si sapesse, infatti non pubblicavo niente quando ero con lui”. Un legame ‘segreto’, quindi, scoperto dalla stampa solo in seguito. “La storia è uscita un mese dopo, il flirt era già finito”, ha concluso Taylor, confermando di aver frequentato l’imprenditore e chiudendo definitivamente la questione.

Lo scontro tra Taylor Mega e Antonella Elia

Durante lo show di Rete 4, Taylor ha avuto anche un durissimo scontro con Antonella Elia che ha criticato l’influencer, ritenendola portatrice di scarsi valori. I toni si sono accesi non poco. Dopo la tempesta è tornata la calma. “Qui non siamo dalla d’Urso, con tutto rispetto”, ha chiosato con simpatia Chiambretti.