Flavio Briatore insieme a Taylor di 24 anni: lei rompe il silenzio

Flavio Briatore fidanzato con Taylor Mega: la modella si svela

Flavio Briatore è un vero latin-lover. Il noto imprenditore pare infatti riuscire a conquistare, ogni volta, una donna più bella dell’altra. Dopo la fine definitiva del matrimonio con Elisabetta Gregoraci, l’uomo è tornato sulla piazza nel vero senso della parola. A quanto pare infatti, il diretto interessato non si è perso d’animo e si è dato subito da fare. Nel corso di quest’ultima e afosa estate, Briatore è finito spesso al centro del gossip più di una volta. Il settimanale Oggi lo dava già al fianco di una nuova e bellissima fiamma, ma la smentita di Flavio non ha tardato ad arrivare. Ora, a svelare il nome e il volto di una donna che potrebbe aver conquistato il cuore dell’uomo è Chi. Il numero in edicola da ieri, 5 Settembre 2018, pare indicare la giovanissima modella di 24 anni Taylor Mega come nuova morosa dell’ex marito di Elisabetta. A distanza di poche ore dall’uscita della rivista, la diretta interessata ha rotto il silenzio e pare abbia dato una specie di conferma nei confronti dello scoop lanciato dal giornale diretto da Alfonso Signorini.

Taylor Mega nuova fiamma di Flavio Briatore: la modella sputa il rospo

In uno degli scatti condivisi su Instagram, la bella Taylor Mega ha ricevuto un numero smisurato di commenti negativi a causa del gossip lanciato in grande esclusiva da Chi. In ogni caso, la bella modella non pare abbia fatto una piega. La donna ha risposto con molto eleganza a chi le ha puntato il dito contro, confermando in un certo senso anche la storia con Flavio. A chi dice che il flirt tra lei e Briatore è stato smentito dallo stesso la settimana scorsa, la giovane dice: “Leggi bene. Ha smentito un’altra storia e l’ha fatto una settimana fa. Se non sei in grado di fare un collegamento temporale, almeno evitami il commento.”

Flavio Briatore e Taylor innamorati? Le prime parole della Mega

A quanto pare, Taylor fa sul serio e non sembra essere affatto preoccupata per i 44 anni di differenza tra lei e Briatore. “Non sempre le emozioni si possono controllare… Non penso di aver mai fatto del male a nessuno… Ma soprattutto le mie cose personali le ho sempre tenute private.” Ora non ci resta che attendere una qualche dichiarazione da parte del diretto interessato.