Taylor Mega, disturbi alimentari: anoressia e bulimia. La rivelazione

Taylor Mega ha svelato di aver sofferto di disturbi dell’alimentazione: cosa ha detto

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, Taylor Mega, ha avuto un passato difficile, ha anche abusato di sostanze stupefacenti, come da lei rivelato durante l’esperienze in Honduras. Passato che però Taylor non rinnega, come affermato spesso e volentieri, rifarebbe tutto e non cambierebbe nulla della sua vita. Dopo il racconto sorprendente sulla tossicodipendenza, dalla quale è uscita definitivamente, la Mega, rispondendo ad alcune domande dei fan su Instagram, ha anche affermato di aver sofferto di disturbi alimentari, come anoressia e bulimia. Alla domanda di un suo followers: “Hai mai sofferto di disturbi alimentari (anoressia. bulimia, ecc…)?“, Taylor ha detto: “Avoja“, poi, “Un giorni vi parlerò anche di questo“. Una cosa è certa, Taylor Mega non si nasconde dietro un dito e racconta tutto quello che ha vissuto e passato a chi la segue così assiduamente. Un personaggio molto criticato e che divide, ma una cosa possiamo dirla: in pochissimo tempo il successo di Taylor è triplicato e molti giovani seguono ciò che dice e ciò che fa.

Taylor Mega e il racconto sulla tossicodipendenza

È stato durante l’avventura all’Isola dei Famosi che Taylor Mega ha raccontato una parte della sua vita che in pochi conoscevano. La Mega è andata via da casa molto giovane, iniziando a costruirsi un futuro. In questo percorso per l’indipendenza però ha incontrato e conosciuto la droga. Un passato duro quello vissuto da Taylor che però non nasconde. Alla tossicodipendenza ora vanno ad aggiungersi l’anoressia e la bulimia, di cui però l’influencer non ha raccontato molto. Ha lasciato i suoi fan con una sorta di promessa, quella di raccontare molto presto cosa ha vissuto.

Taylor Mega dopo Tony Effe: è fidanzata?

Dopo la fine della storia con Tony Effe, membro della Dark Polo Gang, Taylor Mega sembra non aver ritrovato l’amore. Sempre attraverso una storia di Instagram, Taylor ha ricordato la storia d’amore più importante per lei: è durata 3 anni e mezzo ed era fidanzata con un uomo di 52 anni. “È stata la storia più bella in assoluto. Poi le cose cambiano ma gli vorrò per sempre bene“, così ha commentato l’influencer.