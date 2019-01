Isola dei Famosi: Taylor Mega parla della sua tossico dipendenza

Taylor Mega ha avuto problemi di tossico dipendenza: il racconto all’Isola dei Famosi

Taylor Mega si è mostrata piuttosto preoccupata nel corso dell’ultimo day-time andato in onda su Canale 5. La giovanissima e bellissima influencer ha dichiarato di essere ansiosa di capire cosa sia accaduto in Italia dopo la prima diretta dell’Isola dei Famosi. La ragazza aveva infatti avuto un piccolo scontro con le opinioniste e la conduttrice. Alessia Marcuzzi ha chiesto alla giovane naufraga alcune delucidazioni riguardo alcune particolari frasi pronunciate nelle sue storie Instagram. Oggi, la Mega ha deciso di chiarire nuovamente il tutto, anche e soprattutto dopo la convocazione di quest’ultima nel covo dei pirati.

Isola dei Famosi, Taylor Mega e la tossico dipendenza: le rivelazioni inaspettate della naufraga

Gli autori dell’Isola hanno mostrato a Taylor un video in cui alcuni ospiti di Barbara d’Urso hanno esposto il loro pensiero sulla naufraga nel corso di una diretta di Pomeriggio 5. Sono state fatte vedere le accuse di Roger Garth e è stato fatto vedere anche il momento in cui si è parlato della vita che la donna ha deciso di fare dopo aver lasciato casa dei suoi genitori. Di fronte a tali immagini, la diretta interessata ha voluto chiarire nuovamente la sua posizione, lasciando tutti a bocca aperta. La giovanissima naufraga ha raccontato di aver avuto un passato molto forte e che in pochi conoscono. La Mega ha svelato di aver avuto problemi di tossico dipendenza per ben sei mesi e di esserne uscita solo grazie alla sua stessa forza di volontà.

Taylor Mega all’Isola dei Famosi: l’augurio per sé stessa

Taylor si è mostrata molto sicura di sé e ha dichiarato di essere abituata a ricevere critiche a causa del suo stile di vita. Nonostante ciò, la ragazza ha deciso di non farsi mai abbattere e di andare dritta per la sua strada. Dopo la prima settimana trascorsa in Honduras, la bellissima bionda ha anche rivelato di non voler tornare in Italia dopo sole tre settimane. Proprio per questo si augura di poter restare in gioco per molto più tempo.