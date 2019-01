Pomeriggio 5, nuove accuse a Taylor Mega: retroscena sull’Isola

Taylor Mega, le accuse di Roger Garth a Pomeriggio 5: nuove rivelazioni sull’Isola dei Famosi

L’Isola Dei Famosi è partita da poco meno di 24 ore, eppure è già nata la prima polemica. La giovanissima e sensuale naufraga Taylor Mega è finita al centro di una bufera forse più grande di lei. Alessia Marcuzzi ha chiesto dei chiarimenti riguardo a dei video postati dalla diretta interessata. Sul profilo Instagram della nota influencer sono apparse delle storie in cui l’esubverante donna parla di un ritorno previsto dopo sole tre settimane. La domanda è una soltanto: come fa la ragazza ad essere così sicura di quanto tempo trascorrerà in Honduras?!

Pomeriggio 5, Taylor Mega all’Isola dei Famosi: c’è qualcosa di losco dietro?

Taylor Mega ha cercato di spiegare che dietro alle sue parole non c’era alcuna strategia commerciale come invece si era pensato all’inizio. A rimettere in dubbio la sincerità della ragazza è arrivato Roger Garth. L’opinionista di Pomeriggio 5 ha portato a Barbara d’Urso una grande esclusiva. Secondo quanto viene riportato dall’uomo, la Mega pare abbia firmato un contratto con una nota agenzia che l’avrebbe già prenotata per una serata in discoteca a fine Febbraio. Come si fa ad organizzare una serata ancor prima di sapere quale sarà il destino della naufraga?!? Tanti i dubbi intorno alla partecipazione di Taylor all’Isola, soprattutto quando Garth rivela che molto presumibilmente la serata potrebbe essere annullata dopo le cose venute a galla nel corso della prima puntata del reality-show condotto dalla Marcuzzi.

Isola dei Famosi, Taylor va via dopo tre settimane? Tutti i dubbi

Roger ha anche dichiarato che tutto può essere confermato da una foto condivisa dalla stessa Mega in cui si mostra il contratto firmato con l’agenzia di cui parlava. In ogni caso, tale scatto pare non essere più presente, almeno per il momento, sul social della giovane naufraga. Senza dubbio si continuerà a parlare di tale vicenda per molto altro tempo ancora.