Tavassi smonta Bruganelli: “Ora piange, e il male che fece a me?”

Edoardo Tavassi torna a parlare di Sonia Bruganelli, ormai al centro delle polemiche da quando ha deciso di partecipare a Ballando con le Stelle. La sua presenza nello show, infatti, ha scatenato una vera e propria voragine mediatica. Durante le prime puntate, la donna ha ricevuto diverse critiche dalla giura per le sue performance di ballo, mettendola subito in difficoltà. In particolare, dopo essere stata definita “piccola sul palco” da Selvaggia Lucarelli, Sonia si è molto risentita, accusando la giornalista di non aver usato abbastanza tatto, dato che sua figlia la stava guardando da casa.

Le dichiarazioni di Sonia Bruganelli hanno inevitabilmente alimentato ulteriori critiche contro di lei, spingendo la Lucarelli a riportare a galla alcuni episodi del suo passato come opinionista di reality. Difatti, Selvaggia ha pubblicato nelle sue storie un suo video risalente alla settima edizione del Grande Fratello Vip, dove Sonia si scagliò con parole molto dure contro alcuni concorrenti, tra cui Giaele De Donà ed Edoardo Tavassi, che definì addirittura un “manipolatore, subdolo e senz’anima“. Insomma, dei commenti decisamente più forti rispetto ai giudizi ricevuti a Ballando, come ha giustamente sottolineato la Lucarelli.

A questo punto, ha deciso d’intervenire direttamente Edoardo Tavassi, prima in una sua diretta Twitch e, successivamente, ai microfoni di Fanpage. Oggi, sabato 19 ottobre, sul portale è stata pubblicata un’intervista in cui l’ex vippone ha criticato apertamente la Bruganelli, ricordando il dolore che gli causarono le sue parole e dando piena ragione alla Lucarelli. Secondo l’ex naufrago, i commenti di Selvaggia o degli altri giudici di Ballando sono insignificanti in confronto ai giudizi personali che lui si è sentito rivolgere quando, dopo sei mesi di reclusione nella Casa, fu attaccato dalla Bruganelli:

Sonia Bruganelli sta montando un caso enorme solo perché Selvaggia Lucarelli le ha detto che appare ‘piccola sul palco’. Nulla di grave. Ricordo, invece, che quando era lei a essere opinionista al Grande Fratello, andò sul personale giudicando me e i miei compagni di avventura e lo fece con rabbia. Si scagliò contro una persona chiusa nello stesso contesto da 5 mesi senza avere la minima percezione di quanto accade all’esterno. Si permise di dirmi ‘Hai 40 anni e sei subdolo, senz’anima e manipolatore’ senza pensare alle ripercussioni psicologiche che avrei subito in quanto ‘recluso’ in una Casa senza contatti con l’esterno. Mi ricordo che nei giorni successivi continuavo a chiedermi perché avesse detto quelle cose a me che sentivo di essere una persona buona. Un attacco così ti spiazza, ti fa stare male.

Edoardo Tavassi: “Sonia Bruganelli ora piange per le critiche? Fa ridere”

A distanza di quasi due anni dalla sua partecipazione al GF Vip, Edoardo Tavassi ancora non riesce a spiegarsi perché Sonia sia stata così dura con lui, sostenendo che l’ex opinionista non potrà mai capire veramente quello che gli fece subire:

Ho sempre avuto il dubbio che Sonia non vedesse il Grande Fratello quando era opinionista del programma e che quindi i suoi interventi non avessero senso. La rabbia con la quale mi si rivolse sembrava dettata da un fatto personale, come se le avessi ammazzato il cane. Lei non può permettersi di fare tutto questo casino oggi sapendo che cosa ha detto in tv in passato. Lucarelli non l’ha sminuita in quanto persona o madre, era un giudizio tecnico su fatti inerenti al programma. Cosa che Bruganelli con me non ha fatto. Non saprà mai davvero cosa significa quello che ho subito io. Per saperlo, Sonia Bruganelli concorrente dovrebbe essere giudicata da Sonia Bruganelli opinionista.

Tra l’altro, il fratello di Guendalina Tavassi ha rivelato di non aver ricevuto ancora delle scuse da parte della Bruganelli, nonostante lei abbia recentemente ammesso di essersi pentita di alcuni toni usati quando era opinionista. Ieri, 18 ottobre, rispondendo su Instagram a chi le chiedeva cosa pensasse delle critiche di Tavassi su Twitch, Sonia ha semplicemente risposto di capire le sue motivazioni, ma ha aggiunto che la vita dovrebbe andare avanti dopo il GF Vip. Infine, riguardo al commento di Sonia sul fatto che sua figlia la stesse guardando durante i giudizi della Lucarelli, Edoardo ha detto: