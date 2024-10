La Vita In Diretta, Bruganelli furiosa con Lucarelli: c’entra sua figlia

Oggi, lunedì 7 ottobre, è iniziata una nuova settimana de La Vita in Diretta. Durante l’odierna puntata del talk show, Alberto Matano ha parlato dei principali fatti di cronaca, per poi passare ad argomenti di spettacolo come il divorzio tra Chiara Ferragni e Fedez. Dopodiché, il conduttore ha dedicato un grande spazio a Ballando Con le Stelle. L’ultimo appuntamento del programma di Milly Carlucci andato in onda sabato, 5 ottobre, è stato ricco di momenti scoppiettanti: dalla partecipazione di Barbara d’Urso come “ballerina per una notte”, allo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Angelo Madonia (con tanto di sorriso complice della sua partner di ballo Federica Pellegrini), fino al penultimo posto in classifica di Sonia Bruganelli.

Sonia Bruganelli: “Perché ho perso la brocca a Ballando con le stelle”

Nella scorsa puntata di Ballando con le Stelle, l’esibizione di Sonia Bruganelli è stata pesantemente criticata dalla giuria, che le ha assegnato solo 18 punti, relegandolo al penultimo posto della classifica generale. I commenti dei giudici non sono stati ben accolti dall’ex moglie di Paolo Bonolis, che ha reagito rispondendo in modo molto pungente. Difatti, è prima andata contro Selvaggia Lucarelli e, subito dopo, ha lanciato una provocazione a Guillermo Mariotto, insinuando un presunto interesse per il suo attuale compagno, il ballerino Angelo Madonia. Oggi, 7 ottobre, Sonia è stata ospite a La Vita In Diretta, dove ha chiarito le vere ragione dietro la sua accesa reazione.

L’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha infatti rivelato di essersi fratturata una costola. Il problema fisico l’ha particolarmente agitata e, per questo, ha voluto scusarsi con Alberto Matano e Ivan Zazzaroni per le sue reazioni impulsive. Tuttavia, ci sarebbe un ulteriore motivo dietro la sua rabbia, soprattutto nei confronti di Selvaggia Lucarelli, che Sonia considera una donna molto intelligente. A quanto pare, i commenti della giornalista l’avrebbero ferita perché, in quel momento, la stava guardando sua figlia 16enne:

Selvaggia è una persona molto intelligente, sensibile e ha un figlio. Nel momento in cui lei ha ridicolizzato la mia esibizione, io ho una ragazza a casa che ha 16 anni, per cui sono la madre, mi sono messa in gioco e va bene. Mi ha detto che sembravo piccola, ed è vero perché quello è un aspetto di me che non ho mai tirato fuori e in due puntate non posso levarmi tutto quello che ho provato a costruire in anni di vita un po’ diversa. Però quando ha continuato a ridicolizzare la mia esibizione, io sapevo che avevo mia figlia a casa e sinceramente mi è sembrato totalmente gratuito. Ed è stato il motivo per cui ho completamente perso la brocca.

Alberto Matano, però, non ha condiviso il punto di vista di Sonia, ritenendo che Selvaggia non avesse intenzione di ridicolizzarla. Anche sui social, molti non sono stati d’accordo con la Bruganelli, accusandola di voler fare la vittima usando anche la figlia. A questo punto, non resta che attendere la replica di Selvaggia Lucarelli alle dichiarazioni dell’ex moglie di Paolo Bonolis.

La Bruga si sente attaccata e si gioca la carta vittimistica della figlia,quando era opinionista non mi sembra pensasse ai familiari di chi sbranava #lavitaindiretta — Daniela (@danielatulli) October 7, 2024