LVB, il fuori onda di Madonia a Ballando: cos’ha detto su Lucarelli

Oggi nella prima parte de La Volta Buona, intitolata La Volta Magazine, si è commentata la puntata di Ballando Con Le Stelle andata in onda sabato sera su Rai 1. Caterina Balivo ha fatto anche ascoltare per la prima volta un fuori onda che ha visto protagonista il ballerino Angelo Madonia. Pensando di non essere registrato, difatti, il maestro si è abbandonato ad un commento mentre era in sala delle stelle insieme alla sua compagna di ballo Federica Pellegrini. Scopriamo meglio che cosa ha detto nello specifico e perché le sue parole hanno fatto discutere.

Il fuori onda di Angelo Madonia a Ballando Con Le Stelle

La puntata di Ballando Con Le Stelle andata in onda su Rai 1 lo scorso sabato è stata caratterizzata da diverse polemiche, tra queste anche quella con protagonisti il ballerino Angelo Madonia ed il giudice Selvaggia Lucarelli. Nella prima parte della puntata de La Volta Buona di questo pomeriggio, intitolata La Volta Magazine, gli ospiti in studio hanno commentato insieme alla conduttrice proprio quanto avvenuto nel programma di Milly Carlucci. In particolare Caterina Balivo ha chiesto se l’abbinamento con Madonia possa aver in qualche modo sfavorito Federica Pellegrini.

Quest’ultimo è stato difatti protagonista di uno scontro con Selvaggia Lucarelli, che proprio in seguito ad un commento piccato da parte del ballerino, gli ha risposto dicendo che a furia di stare insieme a Sonia Bruganelli stava diventando antipatico come lei. Proprio in riferimento a ciò, Caterina Balivo ha voluto far ascoltare un fuori onda dove si sentiva Angelo commentare con Federica Pellegrini quanto detto poco prima dalla Lucarelli. Mentre Carolyn Smith chiamava in pista un’altra coppia, quella formata da Sophia Berto e Tommaso Marini, in sala delle stelle si sentono chiaramente parlare Angelo e Federica.

Queste le parole della nuotatrice verso il suo maestro:

Ha detto che dopo la Bruganelli sei diventato antipatico anche tu.

Poco dopo si sente la risposta di Madonia:

Certo, mi doveva mettere in mezzo in qualche modo.

Gli ospiti in studio hanno commentato la frase dell’insegnante. In particolare Fabio Canino ha sottolineato come ad Angelo abbia potuto aver dato fastidio il fatto che la sua compagna l’abbia messo in mezzo dopo la sua performance mentre Rossella Erra ha ipotizzato che la cosa potesse essere prevista. Tutti hanno affermato che l’abbinamento di Federica con Angelo non la penalizzi in alcun modo.