Selvaggia Lucarelli senza freni su Sonia Bruganelli: dura replica

Poche ore fa è andata in onda un’altra puntata della guerra social tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli: una vicenda che ormai da giorni tiene banco nel panorama del gossip del nostro Paese. Dopo l’intervista di ieri, lunedì 7 ottobre, a La Vita in Diretta, nella quale l’ex moglie di Paolo Bonolis aveva attaccato la giornalista per le osservazioni fatte nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle che, secondo la Bruganelli, l’avrebbero messa in ridicolo, oggi Selvaggia Lucarelli ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa e rispondere una volta per tutte a quelle accuse.

Le stories al veleno di Selvaggia Lucarelli

La giornalista non è però la sola che, nella giornata di oggi, ha attaccato l’ex moglie di Paolo Bonolis sui social. Poche ore fa infatti, un altro volto noto del mondo dello spettacolo e vecchia conoscenza del celebre conduttore, ha espresso il suo parere (per nulla positivo) sulla Bruganelli attraverso un tweet.

Tornando invece alla Lucarelli, le Instagram stories dedicate dalla giornalista alla spinosa vicenda hanno voluto in qualche modo mettere un punto alla questione, dando anche alcuni spunti di riflessione in più ai telespettatori, per permettere loro di capire meglio la vicenda e, di conseguenza, le ragioni della giornalista. Si è quindi trattato di una serie di pubblicazioni al veleno, nelle quali la Lucarelli ha letteralmente asfaltato la Bruganelli.

“Mi presto a qualsiasi polemica, ma deve partire da fatti raccontati per come sono andati e non ci devono essere minori di mezzo usati a scopo personale. Per questo chiarisco le cose qui, perché non è mia intenzione avere più a che fare con questa persona in pubblico”, ha quindi iniziato la Lucarelli, dimostrando di avere letteralmente il dente avvelenato per le accuse lanciate dalla sua acerrima nemica nella giornata di ieri e le modalità con cui è stato fatto.

“Sabato non è successo niente di particolare e di fronte a una esibizione modesta ho detto educatamente quello che pensavo“, ha poi aggiunto la giornalista che quindi ha concluso il discorso lanciando a sua volta un’accusa ben precisa nei confronti della Bruganelli: “La tecnica dei peggiori influencer. Quando devo farmi scudo per coprire la mia incapacità (di incassare una critica gentile) uso i figli”.

Insomma, sembra proprio che l’ostilità tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli sia arrivata a un punto di non ritorno. Resta da vedere come le due riusciranno a gestire la situazione, dal momento che quest’anno sono entrambe nel cast di Ballando con le Stelle in qualità di giurata e aspirante ballerina.

Una cosa è certa: nelle prossime settimane se ne vedranno delle belle. Sono infatti molti i followers delle dirette interessate e fans della trasmissione a essere certi che non si smetterà facilmente di parlare di questa vicenda e che le due non finiranno di lanciarsi frecciatine nel corso delle prossime puntate del dance show.