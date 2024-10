Sonia Bruganelli, noto autore di Bonolis l’attacca: il tweet al veleno

Marco Salvati si scaglia contro Sonia Bruganelli. Ma, si proceda con ordine. La partecipazione della Bruganelli a Ballando con le Stelle non sta andando nel migliore dei modi. Fin dalla prima puntata, le sue esibizioni non sono state ben accolte dalla giuria, che l’ha criticata duramente, assegnandole voti molto bassi. Se durante il debutto Sonia aveva mantenuto una sorprendente calma, accettando i giudizi con serenità, nella puntata dello scorso sabato, 5 ottobre, ha reagito in maniera del tutto diversa, mostrandosi piuttosto nervosa. A distanza di giorni, la Bruganelli sembra non aver ancora digerito quanto accaduto, considerando che si è anche classificata al penultimo posto.

Ieri, lunedì 7 ottobre, Sonia Bruganelli è stata ospite di Alberto Matano a La Vita in Diretta, dove ha chiarito il vero motivo dietro la sua rabbia nei confronti dei giudici di Ballando con le stelle, in particolare contro Selvaggia Lucarelli. L’ex opinionista del GF Vip ha spiegato che, secondo lei, la Lucarelli l’avrebbe ridicolizzata e che si sarebbe aspettata più tatto da parte sua, poiché in quel momento sua figlia 16enne la stava guardando da casa. Queste parole hanno sollevato diverse polemiche: molti, infatti, hanno criticato la Bruganelli per aver tirato in ballo la figlia, accusandola di voler fare la vittima.

Su X, è intervenuto anche il giornalista Giuseppe Candela, che ha scritto: “Con tutto il rispetto per Bruganelli come madre, cosa c’entra questo discorso? Lucarelli ha detto che era piccola, non come persona, in pista. Non ha senso tirare in ballo questo aspetto privato, considerando anche le sue uscite dure, anche quelle in tv, come opinionista”. Da lì, il video dell’intervento di Sonia ha fatto il giro dei social. La prima a rispondere è stata Selvaggia Lucarelli, la quale ha ironizzato dicendo che, d’ora in poi, sarà costretta a dare 10 a tutti i concorrenti con figli. Dopodiché, è intervenuta anche una persona molto vicina alla Bruganelli e al suo ex marito Paolo Bonolis: l’autore televisivo Marco Salvati.

Marco Salvati è un autore Mediaset, noto per aver lavorato a programmi di successo come Ciao Darwin, Scherzi a Parte, La Talpa e tanti altri. Il grande pubblico ha avuto modo di conoscerlo grazie ad Avanti un altro, dove per anni ha ricoperto il ruolo di giudice di gara al fianco di Bonolis. La sua collaborazione con il conduttore è di lunga data e vanta progetti importanti come i Festival di Sanremo 2005 e 2009, Chi ha incastrato Peter Pan? e Il senso della vita.

“Intraprendendo la carriera televisiva si voleva far conoscere per quello che è. Ci è riuscita”, ha dunque scritto Marco Salvati, rispondendo al tweet di Giuseppe Candela. Insomma, una bordata che non è passata inosservata, soprattutto alla luce dei tanti anni di collaborazione tra di loro. Fino a meno di due anni fa, infatti, Salvati parlava molto bene della Bruganelli, definendola una sua cara amica.

Tuttavia, lo scorso anno, era emerso un gossip secondo il quale sarebbe stata proprio Sonia a voler relegare Salvati dal ruolo di giudice di Avanti un altro a semplice autore del quiz. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto esattamente tra di loro, ma sembra ormai evidente che il loro rapporto sia totalmente cambiato.