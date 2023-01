Marco Salvati, autore di Paolo Bonolis e non solo, ha fatto una lunga chiacchierata a Casa Pipol ieri. Nel corso del suo intervento è emerso un retroscena su Amadeus che non aveva mai svelato prima. Ha parlato in verità di più argomenti e più cose dunque sono saltate fuori che potrebbero interessare il pubblico. Per esempio anche il rapporto con Sonia Bruganelli, che è sua amica e di cui ha parlato benissimo naturalmente. Sui social invece l’opinione più diffusa su Sonia come opinionista del Grande Fratello Vip 7 non è del tutto positiva. Ma meglio procedere con ordine.

Tra le tante cose, Salvati ha svelato anche che Ciao Darwin si farà quest’anno. Lo slittamento è confermato, non tornerà più in primavera ma si farà. Lui lo ha assicurato, anche se non può dirlo con certezza assoluta: “Ciao Darwin andrà in onda al 98% in autunno”. I fan saranno ben felici di saperlo. Quindi la rivelazione: Amadeus non parla più con Marco Salvati da più di un anno. L’autore ne ha parlato per la prima volta spiegando cosa è successo:

“L’anno scorso ho scritto un post dove era semplicemente scritto ‘Dite quello che volete su Amadeus come presentatore, però rimane il direttore artistico più bravo di sempre’. Io ho lavorato pure con Bonolis e Pippo Baudo. A prescindere dalle critiche che gli si potevano fare come conduttore. Mi ha tolto il segui da tutti i social. Poi il profilo è gestito da due, quindi non so… Ci sono rimasto malissimo”

Potete dire tutto di Amadeus come conduttore, ma come direttore artistico ci sa fare.

Cast sempre interessanti. — Marco Salvati (@marcosalvati) December 5, 2021

Questa la sua versione dei fatti. Amadeus ha tagliato tutti i ponti con Salvati dopo questo tweet. Il braccio destro di Bonolis ha spiegato che il suo voleva essere un complimento e soprattutto voleva difenderlo da alcuni commenti negativi che stava leggendo su Amadeus. Tuttavia il diretto interessato non l’ha presa benissimo:

“Gli mandai anche un messaggio di chiarimento sotto consiglio di qualcuno, al quale lui non mi ha mai risposto. Mi sono ripromesso di non parlare più di Sanremo. Mi dispiace perché io lo stimo, gli voglio bene, ci ho lavorato ed è una persona gradevolissima. Capace, veramente capace. Sto attento a quello che dico perché non vorrei si arrabbiasse di più”

“Sonia Bruganelli non facile, ma intelligente”, parla l’amico Salvati

Come già anticipato, Marco Salvati ha parlato di Sonia Bruganelli tra le tante cose. Gli hanno chiesto un parere sul Grande Fratello Vip ma lui non se l’è sentita di parlarne perché non riesce a seguirlo sempre. Su Sonia però, che conosce da tanto tempo e anche nella vita privata, ha un’opinione più che positiva. I due sono molto amici:

“Sono amico di Sonia Bruganelli. Lei per me è un’amica e spero di esserlo io per lei. Non è facile Sonia, non ha un carattere facile perché è una donna intelligente. Una delle persone più intelligenti che io conosca. Sa dove vuole arrivare, cosa vuole dire. Possiede un intelletto raffinato e pungente, che con me a volte cozza perché siamo competitivi sotto questo aspetto. Però ci vogliamo molto bene”

Quindi ha confermato tutta la sua stima sottolineando verso la persona che è Sonia, distinguendola dal marito. Sonia Bruganelli non è solo la moglie di Bonolis:

“La stimo veramente molto, ma come Sonia Bruganelli e non come moglie di Paolo Bonolis. Alcuni fanno ancora questa confusione, ma lei ha una sua personalità e una sua professionalità distinta. Che per altro quest’anno sta crescendo, sto vedendo alcune puntate del GF in cui la vedo in una forma strabiliante”

Chissà se la maggior parte del pubblico condivide questa idea sulla “forma strabiliante” di Sonia Bruganelli al GF Vip 7…