Taricone funerale: perché del Grande Fratello c’era solo Marina La Rosa

A dieci anni dalla morte di Pietro Taricone emerge un dettaglio nascosto inerente ai suoi funerali: della prima edizione del Grande Fratello non c’era nessuno, eccetto Marina La Rosa. A svelarlo Lorenzo Battistello, il cuoco della prima edizione del reality show, in una intervista concessa a Fanpage. L’ex gieffino, che continua a lavorare nel settore della ristorazione ma in Spagna dove gestisce alcuni locali, ha ammesso che la scomparsa del guerriero ha riunito il gruppo del programma. Prima, per tanti anni, gli ex concorrenti sono stati divisi, lontani gli uni dagli altri, ognuno preso dalle rispettive vite. Oggi, complice pure la morte di Taricone, la situazione è cambiata e Lorenzo e company hanno un gruppo su Whats App dove si sentono ogni giorno.

Pietro Taricone e Marina La Rosa: amici dopo il Grande Fratello

“Marina si era trasferita a Roma. Anche Pietro viveva lì e si frequentavano, avevano un legame di amicizia. Quando Pietro è morto, Marina era ai funerali. Aveva un rapporto di conoscenza anche con Kasia Smutniak. L’ha vissuto in maniera più dolorosa per questo. All’epoca mi contestò il fatto di non essere andato ai funerali. Io mi trovavo a 1000 chilometri e ricordo che i funerali furono celebrati molto velocemente, pochi giorni dopo mi pare. Fu uno shock, non ebbi nemmeno il tempo di organizzare lo spostamento. Poi Marina è una persona molto sensibile”, ha raccontato Lorenzo Battistello, che si è allontanato dal mondo dello spettacolo dopo l’intensa esperienza al Grande Fratello. Dunque, dopo il breve flirt nella Casa più spiata d’Italia Pietro e Marina erano riusciti a instaurare un legame profondo e continuavano a frequentarsi da buoni amici.

I concorrenti del Grande Fratello riuniti grazie a Taricone

“Ai funerali di Pietro c’era solo Marina. Credo che se fosse successo oggi saremmo stati lì tutti e nove. È stato il momento, nella nostra testa il Grande Fratello in quel periodo era finito. Quell’unità mancata all’epoca l’abbiamo ritrovata adesso”, ha aggiunto Lorenzo Battistello, che ha visto Taricone per l’ultima volta nel 2005, cinque anni prima della sua morte. Il ristoratore ha confidato che presto si recherà sulla tomba di Pietro, per omaggiarlo. L’attore è stato sepolto nel cimitero di Trassacco, in Abruzzo, nella cappella di famiglia.

Marina La Rosa, le parole dopo la morte di Pietro Taricone

In una recente ospitata a Vieni da me di Caterina Balivo, Marina La Rosa ha rivelato di aver appreso della morte di Pietro Taricone in maniera squallida: tramite una telefonata di una giornalista alla ricerca di dichiarazioni in esclusiva. L’ex gatta morta del Grande Fratello ha inoltre dichiarato di non aver mai avuto rapporti con Kasia Smutniak e la figlia Sophie, che oggi ha 16 anni. Dopo la morte di Taricone l’attrice polacca ha ritrovato la serenità accanto al produttore cinematografico Domenico Procacci, dal quale ha avuto nel 2014 il secondogenito Leone. La coppia è convolata a nozze, con una cerimonia privata, nel 2019.

Come è morto Pietro Taricone del Grande Fratello

Appassionato di paracadutismo, la mattina del 28 giugno 2010, Pietro si è schiantato al suolo durante un lancio nei pressi dell’aviosuperficie Alvaro Leonardi di Terni. Secondo la ricostruzione delle indagini, l’incidente ha avuto luogo per un errore nel calcolo dei tempi di apertura del paracadute. Dopo l’urto con la terraferma, Taricone fu ricoverato in condizioni gravi: arresto cardiaco, fratture multiple ed emorragia interna. Venne sottoposto a una delicata operazione chirurgica che tuttavia non è valsa a salvarlo.