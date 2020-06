Che fine ha fatto Lorenzo Battistello, uno dei concorrenti dell’indimenticabile prima edizione del Grande Fratello? Dopo l’esperienza al reality show si è allontanato dal mondo della televisione per dedicarsi alla sua passione più grande: la cucina. Da tempo vive in Spagna, a Barcellona, dove gestisce alcuni ristoranti insieme alla moglie Stefania. E proprio nel bel mezzo della pandemia stava per aprire un nuovo locale come spiegato nell’ultima intervista rilasciata a Radio Cusano Tv Italia. Per fortuna il 46enne non aveva ancora assunto nessun dipendente ed è stato dunque costretto solo a sospendere i lavori di ristrutturazione (che stanno ora riprendendo un po’ alla volta). Nella chiacchierata radiofonica Battistello, che di recente ha sconfitto un tumore maligno, ha fatto delle rivelazioni importanti pure su due ex coinquilini: il compianto Pietro Taricone e Rocco Casalino, attualmente portavoce del premier Giuseppe Conte.

Rocco Casalino e il Coronavirus: Lorenzo Battistello racconta il retroscena

“Casalino era presente nella chat su Whatsapp con i concorrenti del GF 1, dove ci scriviamo spesso. Quando è scoppiata la pandemia molto saggiamente ci ha scritto un messaggio per dirci: ragazzi, non posso avere distrazioni in questo periodo, quindi esco dalla chat perché devo rimanere concentrato su una situazione molto importante. Lui era molto determinato a far carriera nel mondo del giornalismo e delle comunicazioni. Sapevo che da qualche parte sarebbe arrivato. Non mi aspettavo a questi livelli, ma non sono sorpreso. Se lo merita”, ha dichiarato Lorenzo Battistello, che è rimasto in contatto con altri ex gieffini quali Maria Antonietta Tilloca, Marina La Rosa, Salvo Veneziano. Battistello ci ha tenuto a precisare che Casalino non si è montato la testa dopo aver ottenuto questo incarico istituzionale e che la loro amicizia non si è mai incrinata nonostante la distanza e i diversi impegni lavorativi e privati.

Lorenzo Battistello ricorda Pietro Taricone, scomparso dieci anni fa

Dieci anni fa è scomparso Pietro Taricone, uno dei concorrenti più talentuosi della prima edizione del Grande Fratello. “La serata dell’ultima rimpatriata con i ragazzi del GF è un ricordo molto bello che porto dentro di me. Con Pietro non c’è stato il tempo di conoscersi profondamente, però lì ho percepito il rispetto che lui aveva per me. Questo mi ha lasciato il ricordo di una persona vera, buona, che voleva solo stare bene”, ha ricordato Lorenzo Battistello, che prova quindi stima e affetto per Taricone sebbene non ci sia stato il tempo di approfondire il legame.

Lorenzo Battistello ha sperperato i soldi guadagnati col Grande Fratello

Come Marina La Rosa, anche Lorenzo Battistello ha sperperato i soldi guadagnati con la prima, indimenticabile, edizione del Grande Fratello. Lo chef e ristoratore ha ammesso che all’epoca nessuno dei concorrenti era preparato ad un successo così grande e non è stato facile gestire i soldi facili ottenuti grazie al reality show Mediaset. Ma a detta di Lorenzo neppure le varie agenzie di comunicazione e marketing erano pronte a fronteggiare una popolarità così immediata.