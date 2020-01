Che rapporto ha Marina La Rosa con l’ex compagna e la figlia di Pietro Taricone

A 20 anni dalla prima edizione del Grande Fratello la tv italiana continua a ricordare Pietro Taricone, il concorrente scomparso il 29 giugno 2010. Dopo Barbara d’Urso a Live-Non è la d’Urso è stata Caterina Balivo a rammentare O’Guerriero nel corso dell’intervista realizzata a Marina La Rosa. La siciliana ha conosciuto Taricone nel reality show e ha stretto con lui una bella amicizia. Un rapporto che si è consolidato soprattutto dopo la fine del programma e che è durato fino alla morte del casertano, avvenuta in seguito ad un incidente con il paracadute, di cui Pietro era un grande appassionato insieme alla compagna, l’attrice polacca Kasia Smutniak.

Le dichiarazioni inedite di Marina La Rosa su Pietro Taricone a Vieni da me

“Pietro era davvero fantastico, era capace di creare una relazione intima e speciale con tutti. Dopo il Grande Fratello siamo diventati molto amici e lo chiamavo spesso per dei consigli. Lui viveva tutto con grande serenità, mi faceva ridere molto”, ha confidato Marina La Rosa a Caterina Balivo. Sfortunatamente la “gatta morta” ha appreso della morte del suo amico in maniera squallida: tramite una telefonata di una giornalista alla ricerca di dichiarazioni in esclusiva. “Mi ha chiesto un commento a caldo sulla vicenda ma io non sapevo nulla”, ha spiegato La Rosa.

Marina La Rosa parla di Kasia Smutniak e della figlia di Pietro Taricone

Nonostante la grande amicizia con Pietro Taricone, Marina La Rosa non ha mai avuto – come specificato a Vieni da me – rapporti con Kasia Smutniak e la piccola Sophie, che aveva solo 6 anni quando ha perso il padre.